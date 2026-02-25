　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒醒後找不到車！屏東男焦急報失竊　警細心查證尋獲

▲屏東警方尋獲林男自小貨車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方尋獲林男自小貨車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名65歲林姓男子日前酒後醒來遍尋不著自小貨車，誤以為遭竊急向警方報案。屏東警分局員警耐心協助釐清行蹤，逐段巡查、挨巷搜尋，最終在海豐三山國王廟旁尋獲車輛，證實是酒後記憶混淆記錯停車處，虛驚一場。

屏東警分局海豐派出所警員簡重亦及况旻軒日前接獲林姓男子報案，指稱自小貨車疑似遭竊。經了解，林男前一晚至友人住處飲酒聚會，徹夜暢飲後隔日清晨返家，酒醒後卻發現愛車不知去向，遍尋不著，擔心遭不法分子竊取利用，心急如焚之下報警求助。

員警到場後，見林男對前晚行蹤記憶模糊，仍展現高度耐心，循序引導其回想駕車路線與停放地點，並立即分頭沿途巡查可能停車處，同時向周邊住戶詢問是否發現可疑車輛。經持續過濾附近巷弄與路段，終於海豐三山國王廟旁發現該輛小貨車。

警方通知林男到場確認，車輛外觀完整、無遭破壞跡象，車內財物亦無短少。警方研判，應為酒精影響記憶，導致林男記錯停放位置，整起案件純屬誤會。林男與家屬對警方在年節期間仍積極協助、迅速尋回車輛，表達由衷感謝。

屏東警分局也藉此呼籲，年節親友聚餐飲酒應量力而為，避免過量造成健康風險或衍生治安疑慮；同時務必落實「開車不喝酒、喝酒不開車」原則，妥善保管車輛與鑰匙，共同維護自身與他人的行車安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Gogoro台灣＆海外最新計畫曝！　新款聯名車3／3發
無菸政策一堆菸蒂！她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲
天價拖吊公司在台中！大門深鎖撲空　同行揭黑底
等不到台積電下跌！　夫妻「合資500萬」閉眼All in
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會黑名單
冷氣墜17樓砸死政大女學霸！　二審判決出爐
股市小白「只買1檔ETF」　過完年超害怕：1個月賺百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

徐巧芯贏了！控「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

騎士被按喇叭抄安全帽理論　挨告恐嚇逆轉獲無罪

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

天價拖吊公司在台中！「大門深鎖」市府突襲撲空　同行揭黑底

五股小客車轉彎未禮讓　機車撞上「空中翻一圈」2人重摔1骨折

迷戀大5歲女住戶「小汪汪」保全簡訊騷擾：想進入　2度挨告

冷氣墜17樓砸死政大女學霸！冷氣行老闆賠800萬　二審獲緩刑

仰德大道悲劇！大學生雙載撞燈桿1死　騎車的涉過失致死不起訴

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

徐巧芯贏了！控「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

騎士被按喇叭抄安全帽理論　挨告恐嚇逆轉獲無罪

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

天價拖吊公司在台中！「大門深鎖」市府突襲撲空　同行揭黑底

五股小客車轉彎未禮讓　機車撞上「空中翻一圈」2人重摔1骨折

迷戀大5歲女住戶「小汪汪」保全簡訊騷擾：想進入　2度挨告

冷氣墜17樓砸死政大女學霸！冷氣行老闆賠800萬　二審獲緩刑

仰德大道悲劇！大學生雙載撞燈桿1死　騎車的涉過失致死不起訴

東京巨蛋應援規範看這裡！蔡其昌：國旗可帶但尺寸要注意

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產後私密處變鬆弛可自然恢復　醫教緊實心法：給媽媽半年時間

比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

川普4月訪中救人？　黎智英女兒受邀「現身國情咨文演說」

回家囉！7隻擱淺小虎鯨「全數野放」　確認穩定重返大海

昨天濃霧取消7航班影響604人　金門機場今早仍有近200人候補

徐巧芯贏了！控「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

【千億遺產難分割】張國煒為加速分配　現身台北地院出庭

社會熱門新聞

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

單身女睡到一半下體劇痛　竟是被他侵犯

即／隱匿46頭病死豬！父子檔起訴

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜4點聲明回應

垃圾車後車斗彈起　阿姨倒垃圾被擊中倒地

員工陳屍冰庫　高大成：30分鐘內失溫昏迷

冷氣砸死政大女案　冷氣行老闆二審獲緩刑

女員工12小時凍死冰庫　關鍵時間軸曝

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞夫妻　駕駛亡

新莊「小五女童」開學日墜樓亡　家屬悲訴疑與同學不和

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

搭火車遺失400萬　意外揭2.3億地下匯兌

更多熱門

相關新聞

高雄毒駕撞警車逃逸撞電桿　搜出喪屍煙彈

高雄毒駕撞警車逃逸撞電桿　搜出喪屍煙彈

高雄駕駛毒駕在大寮區光明路一段、新厝路口蛇行，警到場鳴笛要求停車受檢，駕駛不配合撞擊警方巡邏車輛後逃逸，至光明路三段前失控自撞路邊電桿才停下，初篩為毒品陽性反應，酒測值則為0，全案訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務、肇事逃逸等移請高雄地方檢察署偵辦。

70歲換照　蘇清泉爭取下鄉健檢＋上課一次搞定

70歲換照　蘇清泉爭取下鄉健檢＋上課一次搞定

38歲陸商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」

38歲陸商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」

即／移送畫面曝！嗆在北捷殺人放火　警建請羈押

即／移送畫面曝！嗆在北捷殺人放火　警建請羈押

回收小鴨、廚餘餵豬　屏東養豬場遭重罰40萬

回收小鴨、廚餘餵豬　屏東養豬場遭重罰40萬

關鍵字：

屏東酒後尋車警方年節

讀者迴響

熱門新聞

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

彭佳慧回應了！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

最不會社交三大星座！

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面