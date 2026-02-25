酒醒後找不到車！屏東男焦急報失竊　警細心查證尋獲

▲屏東警方尋獲林男自小貨車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名65歲林姓男子日前酒後醒來遍尋不著自小貨車，誤以為遭竊急向警方報案。屏東警分局員警耐心協助釐清行蹤，逐段巡查、挨巷搜尋，最終在海豐三山國王廟旁尋獲車輛，證實是酒後記憶混淆記錯停車處，虛驚一場。

屏東警分局海豐派出所警員簡重亦及况旻軒日前接獲林姓男子報案，指稱自小貨車疑似遭竊。經了解，林男前一晚至友人住處飲酒聚會，徹夜暢飲後隔日清晨返家，酒醒後卻發現愛車不知去向，遍尋不著，擔心遭不法分子竊取利用，心急如焚之下報警求助。

員警到場後，見林男對前晚行蹤記憶模糊，仍展現高度耐心，循序引導其回想駕車路線與停放地點，並立即分頭沿途巡查可能停車處，同時向周邊住戶詢問是否發現可疑車輛。經持續過濾附近巷弄與路段，終於海豐三山國王廟旁發現該輛小貨車。

警方通知林男到場確認，車輛外觀完整、無遭破壞跡象，車內財物亦無短少。警方研判，應為酒精影響記憶，導致林男記錯停放位置，整起案件純屬誤會。林男與家屬對警方在年節期間仍積極協助、迅速尋回車輛，表達由衷感謝。

屏東警分局也藉此呼籲，年節親友聚餐飲酒應量力而為，避免過量造成健康風險或衍生治安疑慮；同時務必落實「開車不喝酒、喝酒不開車」原則，妥善保管車輛與鑰匙，共同維護自身與他人的行車安全。