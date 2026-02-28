屏東萬丹命案！73歲男「太陽穴中彈」亡　路人嚇壞報警

▲屏東萬丹鄉發生命案。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東縣萬丹鄉28日下午發生死亡案件，73歲柯姓男子被發現倒臥成功街二段一處空地，頭部中彈身亡，現場留有槍枝與子彈。警方初步未發現外力介入，家屬稱死者患病在身，詳細原因仍待檢警進一步釐清。

空地路倒無生命跡象 警封鎖採證

屏東縣政府警察局屏東分局於28日15時許接獲110通報，指萬丹鄉成功街二段一帶有民眾路倒。員警趕抵現場時，發現一名男子倒臥空地，救護人員到場確認已無生命跡象。

警方隨即封鎖現場進行勘查，初步未發現打鬥或外力介入痕跡，並在現場查扣槍枝1把及子彈，交由鑑識人員進行採證、鑑驗與相關比對。

死者騎車跨區 家屬稱久病纏身

警方查出死者為73歲柯姓男子，設籍在高雄市林園區，案發時騎機車自林園區經萬大大橋，前往萬丹鄉。據家屬說法，柯男疑有患病在身。

檢方相驗釐死因 警方清查槍枝來源

經過初步調查，柯男的太陽穴有一處槍傷，全案已報請臺灣屏東地方檢察署檢察官相驗釐清死因。警方也持續針對現場跡證、槍枝來源及相關情節深入調查，以完整釐清案情。

