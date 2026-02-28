　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸空灌救26小時！空勤投水34噸　知本濕地61公頃火警終撲滅　

▲台東捷地爾火場任務圓滿完成。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東捷地爾火場任務圓滿完成。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東市知本濕地捷地爾區域於26日傍晚發生大規模雜草火警，在台東縣消防局、內政部空勤總隊及林保署台東分署長達26小時全力搶救下，已於27日晚間19時07分正式完成任務。此次火警歷經兩日搶救，成功控制約61公頃火場範圍，阻絕火勢擴散，維護周邊林木與濕地生態安全。

根據統計，本案兩日共動員地面消防車32車次、警義消92人次、林保署技士1人次；空中戰力部分出動直升機2架次，執行投水17趟、總投水量達34噸，並搭配無人機2架次進行空中監測。

27日上午8時30分，現場殘火集中於堤防側靠海方向，隨後火勢往東北側綠樹叢蔓延。台東大隊副大隊長吳明育評估現場水源受限、地形複雜狹小，消防人車進入困難，立即請指揮中心申請空勤直升機支援空中滅火。空勤總隊三大隊三小隊將任務列為最高優先順序，並由消防局特搜分隊與縣府農業處林務科於活水湖協助取水作業，強化空中打擊效能。

消防局長盧東發於下午13時10分抵達現場，聽取簡報後，與林保署專業人員協調滅火部署，空中灑水作業部分，直升機分兩梯次執行任務，第一梯隊載重2噸水袋往返灑水8趟，第二梯隊接力9趟，單日合計投水17趟、34噸。科技監測部分，運用無人機空拍監控殘火分布，即時掌握火場動態，避免因風向改變造成復燃。地面殘火處理部分，由消防與義消組成小組，於直升機投水後深入火場，以打火把與背負式水袋進行地毯式清除。

下午15時30分因風勢增強，一度出現側面復燃情形，惟在空中持續投水與地面部隊即時壓制下，火勢迅速獲控。18時25分殘火全數處理完畢，19時07分所有人員安全返隊待命。

台東縣消防局表示，感謝縣府農業處、環保局、觀光發展處等單位，以及消防署、空勤總隊、林保署與全體義消夥伴在連假期間全力投入。透過即時陸空聯合調度與科技監控應用，克服天候與地形限制，成功阻絕火勢蔓延，確保知本濕地及捷地爾周邊生態與居民財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／以色列召集預備役2萬人　卡達擊落「伊朗報復飛彈」
快訊／以色列證實：正在對伊朗發動「新一波攻擊」！
納坦雅胡喊話伊朗人民「推翻神權暴政」！
以色列央視記者連線...收導彈來襲簡訊　畫面瞬間終止！
快訊／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗發射飛彈襲擊！
快訊／以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！
捐《世紀血案》全數片酬「遭慈林婉拒」　李千娜發聲：尊重

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士閃違停重摔骨折！公車司機竟肇事逃逸　直接開走畫面曝

未婚產女「擔心被罵」嬰屍丟棄山區　檢警擇日解剖查死因

健美網紅夜店表演猛男秀！穿內褲零0距離狂搖　遭警當場押走

聯結車換車道「自小客狂轉360度」撞護欄　後車驚見人生跑馬燈

陸空灌救26小時！空勤投水34噸　知本濕地61公頃火警終撲滅　

賓士車自撞護欄「硬騎自小客」　國道3號北向連環車禍畫面曝

有超帥尾翼也沒用！BMW跑車卡路中　成「最搶眼路障」超尷尬

消防車轉彎撞直行車側翻！零件噴滿地　肇事原因曝：自小客未禮讓

「永和撞人哥」又現身捷運站　夫妻逛街遭撞還被嗆：要報警

瞬間畫面曝！桃園消防車左轉碰撞自小客　重心不穩「慢動作」慘翻

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

騎士閃違停重摔骨折！公車司機竟肇事逃逸　直接開走畫面曝

未婚產女「擔心被罵」嬰屍丟棄山區　檢警擇日解剖查死因

健美網紅夜店表演猛男秀！穿內褲零0距離狂搖　遭警當場押走

聯結車換車道「自小客狂轉360度」撞護欄　後車驚見人生跑馬燈

陸空灌救26小時！空勤投水34噸　知本濕地61公頃火警終撲滅　

賓士車自撞護欄「硬騎自小客」　國道3號北向連環車禍畫面曝

有超帥尾翼也沒用！BMW跑車卡路中　成「最搶眼路障」超尷尬

消防車轉彎撞直行車側翻！零件噴滿地　肇事原因曝：自小客未禮讓

「永和撞人哥」又現身捷運站　夫妻逛街遭撞還被嗆：要報警

瞬間畫面曝！桃園消防車左轉碰撞自小客　重心不穩「慢動作」慘翻

美以空襲伊朗　觀光署：暫無台灣團通報

經典賽看球也論及專業素養！　洞悉球場上的瞬息萬變

beard papa's推布丁、焦糖蘋果泡芙　爆紅蜂蜜奶油派皮也回歸

快訊／以色列召集2萬名預備役人員　卡達擊落「伊朗報復飛彈」

快訊／以色列旅遊警示亮紅燈！　外交部：旅以、伊國人目前均安

快訊／以色列證實：正在對伊朗發動「新一波攻擊」！

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

要再見了！冬日遊樂園超人力霸王3／1閉幕　2時代英雄合體

他嫌買老公寓自住「廢到笑」！過來人爽住　搖頭曝自家超優　

騎士閃違停重摔骨折！公車司機竟肇事逃逸　直接開走畫面曝

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

社會熱門新聞

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

即／女就醫「胎盤還在」！　認了棄嬰丟山上：怕被罵

金錢豹董事長王其俊離世　創辦人：深表難過　

快訊／桃園消防車與自小客碰撞側翻　7傷送醫

黑金大咖狂吸上百億落跑！　跑路海外囂張嗆聲

出門見朋友　女大生遭砂石車輾斃

孫女出生隔天失蹤　祖母苦尋31年心碎

台北二寶爸偷吃美女直播主　變身男優「激戰」全程實況放送

高雄小港婦墜樓慘死　家屬接惡耗崩潰

高雄轎車自撞3人受困　駕駛無呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

成功警分局元宵遶境強力執法　不容街頭暴力

成功警分局元宵遶境強力執法　不容街頭暴力

為延續百年傳統文化，成功鎮將於3日舉辦元宵節遶境活動。為避免廟會陣頭鬥毆及防範有心人士趁機滋事，成功警分局分局長潘俊宏親率偵查隊隊長及小隊長，前往各參與宮廟向負責人與成員進行告誡與約制，展現警方維護秩序的明確立場。警方強調，如有不法分子故意挑釁或引發衝突，將全程蒐證並依法嚴辦，絕不寬貸。

永樂警即時援助　暖心護送迷途失智長者平安返家

永樂警即時援助　暖心護送迷途失智長者平安返家

夜色裡的一盞明燈　鹿野警為德籍環島單車客找到安心落腳處

夜色裡的一盞明燈　鹿野警為德籍環島單車客找到安心落腳處

台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院簽署MOU

台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院簽署MOU

關鍵字：

滅火火警台東

讀者迴響

熱門新聞

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼

即／以色列開戰　防長證實對伊朗發動打擊

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

台股周一恐一次奉還？專家：可能又是無眠之夜

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面