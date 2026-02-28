陸空灌救26小時！空勤投水34噸　知本濕地61公頃火警終撲滅　

▲台東捷地爾火場任務圓滿完成。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東市知本濕地捷地爾區域於26日傍晚發生大規模雜草火警，在台東縣消防局、內政部空勤總隊及林保署台東分署長達26小時全力搶救下，已於27日晚間19時07分正式完成任務。此次火警歷經兩日搶救，成功控制約61公頃火場範圍，阻絕火勢擴散，維護周邊林木與濕地生態安全。

根據統計，本案兩日共動員地面消防車32車次、警義消92人次、林保署技士1人次；空中戰力部分出動直升機2架次，執行投水17趟、總投水量達34噸，並搭配無人機2架次進行空中監測。

27日上午8時30分，現場殘火集中於堤防側靠海方向，隨後火勢往東北側綠樹叢蔓延。台東大隊副大隊長吳明育評估現場水源受限、地形複雜狹小，消防人車進入困難，立即請指揮中心申請空勤直升機支援空中滅火。空勤總隊三大隊三小隊將任務列為最高優先順序，並由消防局特搜分隊與縣府農業處林務科於活水湖協助取水作業，強化空中打擊效能。

消防局長盧東發於下午13時10分抵達現場，聽取簡報後，與林保署專業人員協調滅火部署，空中灑水作業部分，直升機分兩梯次執行任務，第一梯隊載重2噸水袋往返灑水8趟，第二梯隊接力9趟，單日合計投水17趟、34噸。科技監測部分，運用無人機空拍監控殘火分布，即時掌握火場動態，避免因風向改變造成復燃。地面殘火處理部分，由消防與義消組成小組，於直升機投水後深入火場，以打火把與背負式水袋進行地毯式清除。

下午15時30分因風勢增強，一度出現側面復燃情形，惟在空中持續投水與地面部隊即時壓制下，火勢迅速獲控。18時25分殘火全數處理完畢，19時07分所有人員安全返隊待命。

台東縣消防局表示，感謝縣府農業處、環保局、觀光發展處等單位，以及消防署、空勤總隊、林保署與全體義消夥伴在連假期間全力投入。透過即時陸空聯合調度與科技監控應用，克服天候與地形限制，成功阻絕火勢蔓延，確保知本濕地及捷地爾周邊生態與居民財產安全。