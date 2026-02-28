　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

德國騎士自行車環島難過夜　鹿野警伸援手

▲POLICE成旅人指引，鹿野警夜間協調露營空地解困 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲POLICE成旅人指引，鹿野警夜間協調露營空地解困 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

來自德國的馬克（Mark，約45歲），因工作關係長期居住於新竹市，趁農曆年節假期揹起野營裝備展開自行車環島旅程。27日17時許行經台東縣鹿野鄉市區時，因天色漸暗尚未覓得紮營地點，向警方求助後，在員警熱心協助與積極協調下，順利找到安全合適的露營空地，深刻感受台灣警察的溫暖服務。

馬克一路南下體驗台灣自然風景與人文風情，當晚見天色轉暗、行程受限，遠遠看見關山警察分局鹿野分駐所外醒目的「POLICE」標示，隨即前往請求協助。他以英文向值班警員黃瓊慧說明需求，黃員即以流利英文親切回應，耐心了解其行程與露營需求，溝通過程順暢無礙。隨後，警員李明憲亦主動加入協助，考量夜間安全、地點便利性及旅客實際需要，積極尋找合適場地。經所長陳泰山多方聯繫與協調，最終獲得當地宮廟支持，提供廣場旁一處空地供馬克紮營，且鄰近超商，生活機能完善，對長途騎行的旅人相當便利。

安頓妥當後，馬克難掩喜悅，開心與員警合影，並分享旅途見聞，盛讚台灣風景優美、人情溫暖。晚間前往超商用餐時，巧遇巡簽勤務的陳所長，雙方再次熱情寒暄，馬克頻頻表達感謝，直言此次經驗讓他感受到台灣警察的專業與人情味，也為環島之旅增添一段難忘回憶。

關山警察分局表示，警方除維護治安與交通外，亦是為民服務的重要窗口，將持續秉持同理與熱忱，提供即時且有溫度的協助，讓來台旅遊的國內外朋友都能安心、順利體驗台灣之美。同時提醒民眾，如發現可疑人事物，請撥打110或洽詢當地分駐所，警方將儘速前往妥適處置，以維護民眾生命財產安全。

▲POLICE成旅人指引，鹿野警夜間協調露營空地解困 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲POLICE成旅人指引，鹿野警夜間協調露營空地解困 。（圖／記者楊晨東翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／伊朗確定「展開反擊」！　揚言毀滅性報復
快訊／重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
下周連5天溼答答　恐有雷擊劇烈天氣
比爾蓋茲「外遇對象」長相曝光！　親口認偷吃20多歲俄女
快訊／背靠背開轟　火腿2局上灌5分領先味全龍
快訊／川普證實：美軍已展開「對伊朗軍事行動」
快訊／美以聯手「2航母、50戰機」突襲伊朗　首波預計連打4天
以色列開戰「比特幣先跳水」　財經粉專：周一台股開局是動盪格局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

夜行更要慢看停　台東長濱分駐所走進社區宣導行人安全

街頭暴力零容忍　成功警分局元宵遶境強力執法

失智長者街頭徘徊　台東永樂警即時援助...助他平安返家

德國騎士自行車環島難過夜　鹿野警伸援手

台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

2026台灣燈會前哨戰　「新港綻放 in Blue」點亮百年藍市場

台南山上花園水道博物館春花齊放　櫻花綻放逾六成九重葛、睡蓮接力登場

打造台灣尚勇應援基地　2026 WBC嘉義中正公園大螢幕轉播熱血吶喊

2026台灣燈會嘉義盛大登場　交通管制全攻略公開

「2026台灣燈會在嘉義」服務站完善佈建　打造友善賞燈環境

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

夜行更要慢看停　台東長濱分駐所走進社區宣導行人安全

街頭暴力零容忍　成功警分局元宵遶境強力執法

失智長者街頭徘徊　台東永樂警即時援助...助他平安返家

德國騎士自行車環島難過夜　鹿野警伸援手

台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

2026台灣燈會前哨戰　「新港綻放 in Blue」點亮百年藍市場

台南山上花園水道博物館春花齊放　櫻花綻放逾六成九重葛、睡蓮接力登場

打造台灣尚勇應援基地　2026 WBC嘉義中正公園大螢幕轉播熱血吶喊

2026台灣燈會嘉義盛大登場　交通管制全攻略公開

「2026台灣燈會在嘉義」服務站完善佈建　打造友善賞燈環境

陸女童餵獅子被抓住！大人救援也被爪擊

夜行更要慢看停　台東長濱分駐所走進社區宣導行人安全

旅美二代豪捐款千萬給東海大學　打造世界級AI學習平台

五角大廈披薩指數曝！美以空襲規模「遠超去年6月」

快訊／伊朗確定「展開反擊」！　揚言毀滅性報復

曹祐齊明晚現身台北燈節　味全龍燈區送雞塊優惠券

賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告　霸氣反擊：淘汰物化女性舊思維

快訊／重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

雷霆SGA復出砍36分9助攻延長賽奪勝　約基奇悲情大三元金塊吞敗

陸空灌救26小時！空勤投水34噸　知本濕地61公頃火警終撲滅　

親妹超催淚致詞..Lulu爆哭！　曝她遇見陳漢典後：是最幸福的

地方熱門新聞

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

北竿爆特權看診！鄉長要求打點滴解宿醉

下田挖馬鈴薯！　斗南春日農村體驗登場

南化烏山粉紫花海迎228連假厚德紫竹寺成踏青熱點

巷弄樹叢驚見蜷縮身影　斗六失智婦走失10小時獲救

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

金門金沙元宵小市集登場！

東勢120斤新丁粄盛大登場

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

勢康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道

中橫大禹嶺至太魯閣3月份交管　行車攻略一次看

2026 WBC嘉義中正公園大螢幕轉播熱血開打

緬懷受難者　張麗善呼籲團結守護民主自由

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

更多熱門

相關新聞

台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

為提升校園法治知能並強化學生自我保護意識，台東縣警察局少年警察隊日前受邀前往國立台東女子高級中學，辦理「校園法治教育暨犯罪預防宣導」。本次宣導由少年隊深入校園，針對「反毒」、「識詐」及「數位性別暴力」三大主軸進行專題演說，與現場600餘位師生進行互動式宣導，透過播放短片、實例說明及有獎徵答，協助學生建立正確法治觀念，構築全方位自我防護網。

變態男警偷拍女學生！硬碟「500張女屍照」

變態男警偷拍女學生！硬碟「500張女屍照」

台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院簽署MOU

台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院簽署MOU

台東外海漁船翻覆　扶正反釀油污外溢

台東外海漁船翻覆　扶正反釀油污外溢

豐里警走進馬當部落文化健康站　扎根反詐與交通安全觀念

豐里警走進馬當部落文化健康站　扎根反詐與交通安全觀念

關鍵字：

警察為民服務台東

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

即／以色列開戰　防長證實對伊朗發動打擊

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面