德國騎士自行車環島難過夜　鹿野警伸援手

▲POLICE成旅人指引，鹿野警夜間協調露營空地解困 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

來自德國的馬克（Mark，約45歲），因工作關係長期居住於新竹市，趁農曆年節假期揹起野營裝備展開自行車環島旅程。27日17時許行經台東縣鹿野鄉市區時，因天色漸暗尚未覓得紮營地點，向警方求助後，在員警熱心協助與積極協調下，順利找到安全合適的露營空地，深刻感受台灣警察的溫暖服務。

馬克一路南下體驗台灣自然風景與人文風情，當晚見天色轉暗、行程受限，遠遠看見關山警察分局鹿野分駐所外醒目的「POLICE」標示，隨即前往請求協助。他以英文向值班警員黃瓊慧說明需求，黃員即以流利英文親切回應，耐心了解其行程與露營需求，溝通過程順暢無礙。隨後，警員李明憲亦主動加入協助，考量夜間安全、地點便利性及旅客實際需要，積極尋找合適場地。經所長陳泰山多方聯繫與協調，最終獲得當地宮廟支持，提供廣場旁一處空地供馬克紮營，且鄰近超商，生活機能完善，對長途騎行的旅人相當便利。

安頓妥當後，馬克難掩喜悅，開心與員警合影，並分享旅途見聞，盛讚台灣風景優美、人情溫暖。晚間前往超商用餐時，巧遇巡簽勤務的陳所長，雙方再次熱情寒暄，馬克頻頻表達感謝，直言此次經驗讓他感受到台灣警察的專業與人情味，也為環島之旅增添一段難忘回憶。

關山警察分局表示，警方除維護治安與交通外，亦是為民服務的重要窗口，將持續秉持同理與熱忱，提供即時且有溫度的協助，讓來台旅遊的國內外朋友都能安心、順利體驗台灣之美。同時提醒民眾，如發現可疑人事物，請撥打110或洽詢當地分駐所，警方將儘速前往妥適處置，以維護民眾生命財產安全。

