台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

▲台東縣警察局少年隊走進台東女中宣導反毒反詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升校園法治知能並強化學生自我保護意識，台東縣警察局少年警察隊日前受邀前往國立台東女子高級中學，辦理「校園法治教育暨犯罪預防宣導」。本次宣導由少年隊深入校園，針對「反毒」、「識詐」及「數位性別暴力」三大主軸進行專題演說，與現場600餘位師生進行互動式宣導，透過播放短片、實例說明及有獎徵答，協助學生建立正確法治觀念，構築全方位自我防護網。

在反毒宣導環節，少年隊員警指出，新興毒品早已不再是傳統印象中的樣貌，而是偽裝成具迷惑性的「毒品咖啡包」、「彩虹菸」、「毒果凍」或「迷幻軟糖」。另近年亦查獲非法添加「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）的電子菸油，吸食後可能導致神經麻痺、顫抖，甚至危及生命。員警呼籲學生，對於成分不明、包裝粗糙或來源可疑的點心與飲品，務必堅守「不收、不飲、不食」原則，切勿因同儕壓力或一時好奇而損害健康與前途。

在識詐宣導部分，少年隊提醒學生，詐騙集團常透過遊戲論壇或社群軟體，以「輕鬆兼職、高薪免經驗」為誘餌，誘使青少年提供銀行帳戶或協助提領款項。出借帳戶或金融卡可能觸犯《洗錢防制法》，不僅將被列為警示帳戶，亦須負擔民刑事責任，切勿因小利而淪為詐騙集團共犯。

針對數位性別暴力議題，隨著AI深偽技術（Deepfake）及私密影像勒索案件增加，員警現場解析《性侵害犯罪防治法》與《刑法》相關規定，提醒學生謹守「不拍攝、不傳送、不持有」三不原則。若不慎遭遇私密影像外流，應立即截圖保存證據並報警處理，切勿私下與加害人協商，以免衍生更大風險。

台東縣警察局表示，青少年階段是價值觀養成的重要時期。透過走入校園，讓法律不僅停留於課本文字，而能成為生活中的行動準則。期盼透過前端預防與持續宣導，使學生在面對風險時具備辨識能力與求助意識，遠離犯罪危害，安心成長。