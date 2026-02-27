台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院簽署MOU

▲台東大學人文學院與泰國國立法政大學創新學院簽署合作備忘錄。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為拓展師生國際交流並深化學術合作，國立台東大學人文學院於115年2月26日與泰國國立法政大學創新學院（College of Innovation, Thammasat University）正式簽署合作備忘錄（MOU），共同開啟台泰跨域創新與藝術人文交流新篇章。

簽署儀式由台東大學人文學院院長兼學術副校長靳菱菱教授，與泰國國立法政大學創新學院院長 Assoc. Prof. Kom Campiranon, Ph.D. 共同代表簽署。泰方來訪代表包括學術事務副院長 Asst. Prof. Kanjana Laochockchaikul, Ph.D.、文化資產與創意產業管理學程主任 Asst. Prof. Phitchakan Chuangchai, Ph.D.，以及永續商業指數服務創新研究中心主任 Purimprach Sangkaew, Ph.D.；國立台東大學國際事務中心主任趙陽明副教授亦到場觀禮，共同見證兩校合作的重要時刻。

本次合作源自2025年「國立台東大學國際交流深化計畫──台東曼谷雙城生活美學學研交流計畫」。美術產業學系主任卓淑敏教授與吳竣逸助理教授於2025年10月赴泰國交流，拜訪創新學院，並與相關主管及教師就學生交換、短期課程、實習合作及跨域研究等議題深入洽談，為此次MOU簽署奠定基礎。

依據QS 2026年世界大學排名，泰國國立法政大學在全球1,501所受評比大學中名列第551名，為泰國國內第4名。該校創立於1934年，創新學院成立於1991年，定位為跨領域研究導向學院，設有服務創新、創意產業、文化資產管理、數位轉型與資料科學等學程，強調多元融合與創新實踐。

在合作規劃方面，雙方已展開實質交流行動。預計今年六月由泰國國立法政大學創新學院選送約10名創意產業學生來台進行暑期移地教學，課程由台東大學美術產業學系規劃，涵蓋部落文化體驗、台東慢食與食農實踐、大地藝術導覽、文創聚落踏查及藝文館所參訪等內容，帶領學生認識台東地方創生與文化創意產業發展。同時，台東大學亦將安排師生赴泰回訪交流，分享台東文創與地方創生案例，並安排藝文機構參訪與材質探索工作坊，深化雙方在藝術實踐與創意產業的合作。

依據合作備忘錄內容，雙方未來將持續推動學生、教師與行政人員交流，發展短期研習、實習計畫與跨域研究合作。本備忘錄效期三年，期望在既有基礎上穩健推進合作，拓展東南亞學術版圖，結合藝術人文與創新實踐，為台泰雙方師生創造更具深度與實踐性的國際學習契機。