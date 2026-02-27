　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院簽署MOU

▲台東大學人文學院與泰國國立法政大學創新學院簽署合作備忘錄。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東大學人文學院與泰國國立法政大學創新學院簽署合作備忘錄。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為拓展師生國際交流並深化學術合作，國立台東大學人文學院於115年2月26日與泰國國立法政大學創新學院（College of Innovation, Thammasat University）正式簽署合作備忘錄（MOU），共同開啟台泰跨域創新與藝術人文交流新篇章。

簽署儀式由台東大學人文學院院長兼學術副校長靳菱菱教授，與泰國國立法政大學創新學院院長 Assoc. Prof. Kom Campiranon, Ph.D. 共同代表簽署。泰方來訪代表包括學術事務副院長 Asst. Prof. Kanjana Laochockchaikul, Ph.D.、文化資產與創意產業管理學程主任 Asst. Prof. Phitchakan Chuangchai, Ph.D.，以及永續商業指數服務創新研究中心主任 Purimprach Sangkaew, Ph.D.；國立台東大學國際事務中心主任趙陽明副教授亦到場觀禮，共同見證兩校合作的重要時刻。

本次合作源自2025年「國立台東大學國際交流深化計畫──台東曼谷雙城生活美學學研交流計畫」。美術產業學系主任卓淑敏教授與吳竣逸助理教授於2025年10月赴泰國交流，拜訪創新學院，並與相關主管及教師就學生交換、短期課程、實習合作及跨域研究等議題深入洽談，為此次MOU簽署奠定基礎。

依據QS 2026年世界大學排名，泰國國立法政大學在全球1,501所受評比大學中名列第551名，為泰國國內第4名。該校創立於1934年，創新學院成立於1991年，定位為跨領域研究導向學院，設有服務創新、創意產業、文化資產管理、數位轉型與資料科學等學程，強調多元融合與創新實踐。

在合作規劃方面，雙方已展開實質交流行動。預計今年六月由泰國國立法政大學創新學院選送約10名創意產業學生來台進行暑期移地教學，課程由台東大學美術產業學系規劃，涵蓋部落文化體驗、台東慢食與食農實踐、大地藝術導覽、文創聚落踏查及藝文館所參訪等內容，帶領學生認識台東地方創生與文化創意產業發展。同時，台東大學亦將安排師生赴泰回訪交流，分享台東文創與地方創生案例，並安排藝文機構參訪與材質探索工作坊，深化雙方在藝術實踐與創意產業的合作。

依據合作備忘錄內容，雙方未來將持續推動學生、教師與行政人員交流，發展短期研習、實習計畫與跨域研究合作。本備忘錄效期三年，期望在既有基礎上穩健推進合作，拓展東南亞學術版圖，結合藝術人文與創新實踐，為台泰雙方師生創造更具深度與實踐性的國際學習契機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
赴日注意！日本拍板飛機禁用行動電源　這時起每人限帶2顆
快訊／中華隊龍仔遞補人選出爐！
快訊／里長家火警！超人力霸王提燈全燒光　緊急取消發送
鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百年市集重生　西螺東市場660萬修繕工程正式啟動

追悼228受難者　張麗善籲團結守護民主自由

懶人露營再升級「智能天窗+頂級海陸饗宴」打造露營車新高度

雲林東勢鄉康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道路

2026桃園魯冰花季開幕　張善政邀請民眾龍潭賞花

走進嘉義金黃花海　潮風鈴黃花瘋音樂市集3／7～3／8盛大開幕

台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院簽署MOU

芒果、柚子、桔子入燈　台南小提燈帶動商圈買氣

豐里警走進馬當部落文化健康站　扎根反詐與交通安全觀念

東警交通隊前往巴拉雅拜部落文健站宣導　強化長者安全用路觀念

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

百年市集重生　西螺東市場660萬修繕工程正式啟動

追悼228受難者　張麗善籲團結守護民主自由

懶人露營再升級「智能天窗+頂級海陸饗宴」打造露營車新高度

雲林東勢鄉康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道路

2026桃園魯冰花季開幕　張善政邀請民眾龍潭賞花

走進嘉義金黃花海　潮風鈴黃花瘋音樂市集3／7～3／8盛大開幕

台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院簽署MOU

芒果、柚子、桔子入燈　台南小提燈帶動商圈買氣

豐里警走進馬當部落文化健康站　扎根反詐與交通安全觀念

東警交通隊前往巴拉雅拜部落文健站宣導　強化長者安全用路觀念

百年市集重生　西螺東市場660萬修繕工程正式啟動

追悼228受難者　張麗善籲團結守護民主自由

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒談抉擇關鍵

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

2026台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火！點亮嘉義夜空

火腿3轟奠勝基！新庄解析中華隊外野啟動差異　：動到動比較快

婦科醫私存2TB兒少性影像遭起訴　專家：若涉戀童症治療難度高

懶人露營再升級「智能天窗+頂級海陸饗宴」打造露營車新高度

雲林東勢鄉康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道路

連假首日國道已72起事故　明天交通量估為平日1.2倍

【名稱惹議】台北燈節展《這裡是上海》駿馬燈　民眾不滿喊：這裡是台北

地方熱門新聞

因應旱象挑戰！　北水分署深夜進行人工增雨

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館　2/27日起連三週末推精彩活動

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

2026蘆竹炫YA農遊季　2/27日試點燈

桃園客家文化基金會　副執行長林昭賢請辭

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

元智大學機車停車場啟用　提供逾2,100個車位

南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

南消後壁分隊攜手卡多利亞捐血傳愛宣導住警器守護鄉親安全

更多熱門

相關新聞

台東外海漁船翻覆　扶正反釀油污外溢

台東外海漁船翻覆　扶正反釀油污外溢

日前，台東外海發生漁船翻覆事件，船長及兩名漁工共3人落海，所幸獲救後並無大礙。事件發生後，該艘漁船被拖回台東富岡漁港。

豐里警走進馬當部落文化健康站　扎根反詐與交通安全觀念

豐里警走進馬當部落文化健康站　扎根反詐與交通安全觀念

東警交通隊前往巴拉雅拜部落文健站宣導　強化長者安全用路觀念

東警交通隊前往巴拉雅拜部落文健站宣導　強化長者安全用路觀念

228連假悠遊台東不卡關！　東警佈署全方位交管

228連假悠遊台東不卡關！　東警佈署全方位交管

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

關鍵字：

台東大學人文法政大學台東

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

快訊／少女時代Tiffany登記結婚！

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面