台北男認了當車手　「詐團互咬」他獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）前年1月間加入詐騙集團擔任車手，後來事情曝光被逮，他被指控協助將受害者的提款卡轉交給其他詐團成員，但他矢口否認，堅稱自己只是車手，從未幫忙轉交提款卡。台北地院法官日前審理之後，因共犯的供證沒有其他證據補強，難以擔保真實性，最終裁定阿茂無罪。

▲阿茂否認幫忙詐團轉交提款卡。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂在2024年1月間加入某詐團，該詐團透過臉書刊登虛偽廣告，以協助貸款為由，誘導受害者交出網銀帳密、提款卡及密碼，等到受害者上當之後，隨即指示A男前往超商領取包裹，再透過阿茂將提款卡轉交給B男，由B男去領取帳戶內的詐騙贓款。

後來事情曝光，3人通通落網。但阿茂辯稱，他承認自己擔任詐團車手，但沒有幫忙轉交提款卡，B男在其他案子裡聲稱是他幫忙轉交提款卡，結果都因為前後陳述不一，好幾件案子他都獲得不起訴處分，況且當時所有人都在同一個地方，何必多此一舉要求他「轉交」。

台北地院法官認為，A男及B男對阿茂來說，都是本案的共犯，複數共犯的供證，需要其他證據補強，才能擔保供證的真實性，而本案中阿茂始終否認幫忙轉交提款卡，A男、B男雖有供證，卻沒有其他證據得以補強。

法官指出，檢方沒有充足舉證，無從說服本院形成阿茂有罪的心證，基於「罪證有疑、利於被告」原則及相關法規規定，既然無法證明阿茂犯罪，依法應諭知無罪，全案仍可上訴。