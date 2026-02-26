　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偶遇兒時玩伴「幫收款41萬」被逮　熱心女挨告才知她是車手

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年1月間在台南偶遇兒時玩伴A女，出於朋友情誼，她答應前往花蓮幫A女收款，沒想到卻在面交當天被警方當成現行犯逮捕。花蓮地院法官日前審理此案，由於A女坦承沒有跟小芸說過自己是詐騙車手，加上現有證據仍不足以證明小芸有幫助詐團的意圖，最終裁定她無罪。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲小芸答應幫忙兒時玩伴A女去花蓮收款，卻險些淪為詐團幫凶。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，某詐團成員在2024年11月間佯裝成俄羅斯人，向受害者聲稱有一個黃金包裹被卡在台灣海關，需要繳納通關費用，多次誘導受害者交付錢財；後來受害者發現被騙，報警處理，並決定配合警方假意再次答應詐團面交款項41萬元。

小芸受到A女委託，在2025年3月前往花蓮縣某超商與受害者碰面，結果當場被警方以現行犯逮捕。小芸辯稱，她和A女是兒時玩伴，2025年1月在台南偶遇，便互相加LINE、相約喝咖啡聊天，A女自稱在快遞公司上班，希望她在2025年3月陪同一起去花蓮收款，結果當天A女要去法院開庭無法赴約。

小芸提到，她只是單純想幫助朋友，加上想順便去花蓮看海景，便答應自己前去收款，A女沒有給她任何報酬，就連車資也只給了500元，本來想說回來要向A女索要車資差額，哪知道之後就再也沒有見過對方，她真的不知道那筆錢是詐騙贓款。

A女也證稱，她沒有跟小芸說自己是詐團車手，車資也的確只有給500元，因為她不知道從台南到花蓮來回的車資需要多少錢，小芸當時也沒說錢夠不夠用，所以她以為500元應該夠了。

花蓮地院法官認為，從上述情況看來，小芸和A女是朋友，在A女未允諾給予報酬或預先墊付足夠車資的情況下，仍答應幫忙前往花蓮收款，可見她是出於朋友間的情誼才會接受委託，她的說詞並無不符合常理之處，應當可採信。

法官表示，本案難認小芸主觀上有與A女共犯詐欺取財的犯意聯絡，加上檢方證據不足，最終裁定小芸無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
龍恩傷退不得回歸！　呼聲最高遞補人選曝
蔣萬安育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市府：只是試
台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨
驚見「性奴訓練手冊、大量裸照」！　淫魔富商私藏清單曝光
李貞秀成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供
柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓李貞秀下台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門民宿爆性交易！追出「SUPSPA」應召站台南機房　主嫌撈千萬

偶遇兒時玩伴「幫收款41萬」被逮　熱心女挨告才知她是車手

中國海警又來亂！還PO巡防艇退讓片　海巡打臉：該艇當天沒出勤

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場　南投市區4樓透天厝底價60萬

小心荷包！北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

快訊／北市迎風河濱公園驚見浮屍！　1男卡消波塊明顯死亡

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領百萬辦保　2法警全程跟緊戒護

拒高檢長當「人事太上皇」！劍青檢改：二審續留應提1.5倍名單

臉書社團招募黑工「每人抽佣200」　台南專勤隊破非法仲介網

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

金門民宿爆性交易！追出「SUPSPA」應召站台南機房　主嫌撈千萬

偶遇兒時玩伴「幫收款41萬」被逮　熱心女挨告才知她是車手

中國海警又來亂！還PO巡防艇退讓片　海巡打臉：該艇當天沒出勤

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場　南投市區4樓透天厝底價60萬

小心荷包！北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

快訊／北市迎風河濱公園驚見浮屍！　1男卡消波塊明顯死亡

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領百萬辦保　2法警全程跟緊戒護

拒高檢長當「人事太上皇」！劍青檢改：二審續留應提1.5倍名單

臉書社團招募黑工「每人抽佣200」　台南專勤隊破非法仲介網

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

《罕病專法》26年助逾8000家庭　兄妹患「­­楓糖尿症」續命

美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

蘇打綠馨儀相親化身「人間獵豹」！　狂吸30多人搶報名太狂

美媒看好中華隊小組第2晉級！點名張育成、徐若熙是關鍵

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

社會熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

即／竹聯槍手轟醫美董座落網　6接應幫兇全抓了

台中男糾紛被抓到「皮開肉綻」

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

檢察官變錢莊大亨！前妻、女密友清純正面曝

竹北天坑案　楊文科遭求刑10年

職軍吃霸王餐喊：報警就好　下場曝光

獨／23歲槍手「散步離場」　超商悠哉按ibon叫小黃

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

台東漁船翻覆　整船漁貨只帶回4長尾鳥

更多熱門

相關新聞

女遭詐108萬　告車手求償99萬卻吞敗

女遭詐108萬　告車手求償99萬卻吞敗

女子小芸（化名）在2025年8、9月間落入詐騙陷阱，損失108萬元，後來她與警方聯手，用餌鈔釣出車手少年A，事後決定對少年A及其父母提告求償99萬元。不過，由於小芸無法證明少年A與騙走108萬元的詐團有關，彰化地院法官日前審理之後，裁定駁回她的告訴。

彰化女遭詐百萬　求償99萬敗訴了

彰化女遭詐百萬　求償99萬敗訴了

騎士被當詐團把風手　2原因逆轉獲無罪

騎士被當詐團把風手　2原因逆轉獲無罪

還沒包紅包就破產　網友遭詐12.3萬

還沒包紅包就破產　網友遭詐12.3萬

缺錢男為500元賣SIM卡　代價要關9個月

缺錢男為500元賣SIM卡　代價要關9個月

關鍵字：

花蓮地院詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面