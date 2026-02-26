偶遇兒時玩伴「幫收款41萬」被逮　熱心女挨告才知她是車手

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年1月間在台南偶遇兒時玩伴A女，出於朋友情誼，她答應前往花蓮幫A女收款，沒想到卻在面交當天被警方當成現行犯逮捕。花蓮地院法官日前審理此案，由於A女坦承沒有跟小芸說過自己是詐騙車手，加上現有證據仍不足以證明小芸有幫助詐團的意圖，最終裁定她無罪。

▲小芸答應幫忙兒時玩伴A女去花蓮收款，卻險些淪為詐團幫凶。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，某詐團成員在2024年11月間佯裝成俄羅斯人，向受害者聲稱有一個黃金包裹被卡在台灣海關，需要繳納通關費用，多次誘導受害者交付錢財；後來受害者發現被騙，報警處理，並決定配合警方假意再次答應詐團面交款項41萬元。

小芸受到A女委託，在2025年3月前往花蓮縣某超商與受害者碰面，結果當場被警方以現行犯逮捕。小芸辯稱，她和A女是兒時玩伴，2025年1月在台南偶遇，便互相加LINE、相約喝咖啡聊天，A女自稱在快遞公司上班，希望她在2025年3月陪同一起去花蓮收款，結果當天A女要去法院開庭無法赴約。

小芸提到，她只是單純想幫助朋友，加上想順便去花蓮看海景，便答應自己前去收款，A女沒有給她任何報酬，就連車資也只給了500元，本來想說回來要向A女索要車資差額，哪知道之後就再也沒有見過對方，她真的不知道那筆錢是詐騙贓款。

A女也證稱，她沒有跟小芸說自己是詐團車手，車資也的確只有給500元，因為她不知道從台南到花蓮來回的車資需要多少錢，小芸當時也沒說錢夠不夠用，所以她以為500元應該夠了。

花蓮地院法官認為，從上述情況看來，小芸和A女是朋友，在A女未允諾給予報酬或預先墊付足夠車資的情況下，仍答應幫忙前往花蓮收款，可見她是出於朋友間的情誼才會接受委託，她的說詞並無不符合常理之處，應當可採信。

法官表示，本案難認小芸主觀上有與A女共犯詐欺取財的犯意聯絡，加上檢方證據不足，最終裁定小芸無罪，全案仍可上訴。