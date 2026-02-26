「有加入詐團但不是這團」收水手超狂自白　被控騙百萬獲判無罪

▲彰化婦遭詐百萬元警方逮捕收水手。（示意圖／警方提供，ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名女子誤信假投資詐騙，與一名少年車手面交100萬元，案經法院審理，擔任「收水」的徐男被判刑1年4月，被檢方認定當時也在車上的另名收水手陳男，雖然驚天爆料「我有加入詐騙集團」，卻堅稱「不是加入徐男這一團」，當時也沒在現場，法官認為沒有他涉案的直接證據，判他無罪；民事部分也不用賠償。

判決指出，受害女子2年前，在網路上看到投資廣告後加入LINE群組，隨後遭到詐騙成員洗腦，下載假的投資軟體，並被告知「儲值要用面交的」，女子不疑有他，捧著100萬元現金面交給劉姓少年車手，而劉嫌收款後，隨即將錢轉交給徐姓少年監控手，徐再依上游指示，將整袋現金直接丟入另名徐姓男子駕駛的轎車內、製造金流斷點。

案經警方循線逮捕徐男到案，檢方認定徐與當時也在車上的陳男，共同擔任「收水」角色，負責將贓款轉交給上游，依加重詐欺罪嫌起訴。法院審理時，徐男坦承犯行，並主動繳回犯罪所得3000元，判處有期徒刑1年4月。

然而，同案被起訴的陳男雖然承認「我有加入詐騙集團」，但堅決否認參與此案，因為「我加入的不是這個詐騙集團」他進一步解釋，當天車子借給友人，自己根本不在現場，也沒有參與收水。



法官審理認定，僅有共犯徐的單一指證，沒有監視器拍到陳男在車上、也沒有通聯紀錄，或其他直接證據能證明他當天確實參與收水或聯絡上手，另一方面，也沒有監視畫面或通訊監察等關鍵事證，因此判他無罪。

但陳因涉另一起偽造文書案，被高雄地院依共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處有期徒刑1年6月。