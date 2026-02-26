　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「有加入詐團但不是這團」收水手超狂自白　被控騙百萬獲判無罪

▲彰化婦遭詐百萬元警方逮捕收水手。（示意圖／警方提供，ETtoday資料照）

▲彰化婦遭詐百萬元警方逮捕收水手。（示意圖／警方提供，ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名女子誤信假投資詐騙，與一名少年車手面交100萬元，案經法院審理，擔任「收水」的徐男被判刑1年4月，被檢方認定當時也在車上的另名收水手陳男，雖然驚天爆料「我有加入詐騙集團」，卻堅稱「不是加入徐男這一團」，當時也沒在現場，法官認為沒有他涉案的直接證據，判他無罪；民事部分也不用賠償。

判決指出，受害女子2年前，在網路上看到投資廣告後加入LINE群組，隨後遭到詐騙成員洗腦，下載假的投資軟體，並被告知「儲值要用面交的」，女子不疑有他，捧著100萬元現金面交給劉姓少年車手，而劉嫌收款後，隨即將錢轉交給徐姓少年監控手，徐再依上游指示，將整袋現金直接丟入另名徐姓男子駕駛的轎車內、製造金流斷點。

案經警方循線逮捕徐男到案，檢方認定徐與當時也在車上的陳男，共同擔任「收水」角色，負責將贓款轉交給上游，依加重詐欺罪嫌起訴。法院審理時，徐男坦承犯行，並主動繳回犯罪所得3000元，判處有期徒刑1年4月。

然而，同案被起訴的陳男雖然承認「我有加入詐騙集團」，但堅決否認參與此案，因為「我加入的不是這個詐騙集團」他進一步解釋，當天車子借給友人，自己根本不在現場，也沒有參與收水。

法官審理認定，僅有共犯徐的單一指證，沒有監視器拍到陳男在車上、也沒有通聯紀錄，或其他直接證據能證明他當天確實參與收水或聯絡上手，另一方面，也沒有監視畫面或通訊監察等關鍵事證，因此判他無罪。

但陳因涉另一起偽造文書案，被高雄地院依共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處有期徒刑1年6月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德親頒王貞治「一等景星勳章」　史上首位體育選手獲殊榮
快訊／檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見
民宿變淫窟！2女賣淫被逮
好市多「優惠專案」悄悄變了！黑鑽卡會員：很失望　風向超意外
澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」
獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李
潘慧如投資千萬開店　宣布結束營業
國1嚴重車禍！多輛翻車慘狀曝
快訊／台股收漲1點爆1.13兆史詩級大量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見

台中5歲女童吃糖噎到「說不出話臉發白」　警哈姆立克法解救

瑞芳淨水管破管670戶受影響　台水設17臨時供水站機動支援

超「搞工」！醫美案槍手翻山爬公墓進城下手　變裝9次跑遍全台

國1中壢段5車連環撞！現場慘狀曝　3線道一度封閉6人送醫

獨／已婚國中學務主任常請假看病　被抓包「載按摩妹摩鐵開房」

遭詐900萬告金主！律師搬「高齡」求償　法官：非老人就管他去死？

「有加入詐團但不是這團」收水手超狂自白　被控騙百萬獲判無罪

快訊／大全聯景平店「B3機房起火」！地下室白煙竄出　警消排查中

金門民宿變淫窟！外籍妹高檔價碼衝上萬元　雞頭海削千萬皮肉錢

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

快訊／基隆檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見

台中5歲女童吃糖噎到「說不出話臉發白」　警哈姆立克法解救

瑞芳淨水管破管670戶受影響　台水設17臨時供水站機動支援

超「搞工」！醫美案槍手翻山爬公墓進城下手　變裝9次跑遍全台

國1中壢段5車連環撞！現場慘狀曝　3線道一度封閉6人送醫

獨／已婚國中學務主任常請假看病　被抓包「載按摩妹摩鐵開房」

遭詐900萬告金主！律師搬「高齡」求償　法官：非老人就管他去死？

「有加入詐團但不是這團」收水手超狂自白　被控騙百萬獲判無罪

快訊／大全聯景平店「B3機房起火」！地下室白煙竄出　警消排查中

金門民宿變淫窟！外籍妹高檔價碼衝上萬元　雞頭海削千萬皮肉錢

王義川代表綠營選桃園市長？　周玉蔻讚好牌：阿川快答應不可猶豫

賴清德親頒王貞治「一等景星勳章」　史上首位體育選手獲殊榮

男星2天年假胖4kg「4度澀谷街頭甩肉」　東京見面會近距離寵日粉

快訊／基隆檢察官放高利貸！「刪手機對話」滅證　裁定羈押禁見

許允樂掀衣「側腰大面積發腫」！突發蕁麻疹1個月⋯過敏原出爐崩潰了

李銘順兒子先上車後補票！一分鐘連珠炮狂罵　老婆脫衣誘惑竟秒回：去洗碗

買10多年不信！資深會員驚「真的會發生」　一票苦主：絕對要確認

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

中鋼131萬股民注意！紀念品最後上車日曝光　公司虧損小配0.15元

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

【沒有媽媽的小獼猴】Panchi抱著娃娃找安全感　還愛黏著飼養員❤

社會熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

獨／已婚國中主任請假看病　被抓包載按摩妹摩鐵開房

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

快訊／大全聯景平店B3機房起火！地下室白煙竄出

即／竹聯槍手轟醫美董座落網　6接應幫兇全抓了

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

檢察官變錢莊大亨！前妻、女密友清純正面曝

台中男糾紛被抓到「皮開肉綻」

獨／23歲槍手「散步離場」　超商悠哉按ibon叫小黃

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

涉幫台積電內鬼滅證　東京威力女主管首度曝光

更多熱門

相關新聞

偶遇好友幫收款41萬　熱心女挨告傻眼

偶遇好友幫收款41萬　熱心女挨告傻眼

女子小芸（化名）去年1月間在台南偶遇兒時玩伴A女，出於朋友情誼，她答應前往花蓮幫A女收款，沒想到卻在面交當天被警方當成現行犯逮捕。花蓮地院法官日前審理此案，由於A女坦承沒有跟小芸說過自己是詐騙車手，加上現有證據仍不足以證明小芸有幫助詐團的意圖，最終裁定她無罪。

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

教練涉性騷傳將返校　受害者不敢上學

教練涉性騷傳將返校　受害者不敢上學

權志龍演唱會實名制　爆乳黃牛夫妻被打趴

權志龍演唱會實名制　爆乳黃牛夫妻被打趴

「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

關鍵字：

彰化詐欺詐騙收水監視器無罪偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面