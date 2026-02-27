才被冒名詐財騙！又遭恐嚇勒索5千萬　運彩公會理事長：絕不妥協

▲運彩公會理事長何昱奇經營「何大智運動彩券行」與妻子石幸真擔任店長的「富甲運動彩券行」均獲選為績優經銷商。（圖／運彩公會提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名楊姓女理專涉嫌冒用中華民國運彩公會理事長何昱奇名義招攬投資彩券行，造成30多人受騙、金額約5千萬元，案件去年底已遭起訴，目前仍在審理中；未料案情尚未落幕，何近日再指控遭人以替楊女「討公道」為由恐嚇索討2千萬元，已委託律師蒐證提告，強調將循司法途徑究責，拒絕任何形式私下協商。

據了解，楊姓女理專與何妻為學姐學妹關係，熟知其身分背景，涉嫌盜刻印章並偽造契約文件，對外宣稱為合夥投資關係，藉此吸引投資人投入彩券行資金。事件曝光後，何昱奇為維護個人名譽及中華民國運彩公會運作，主動向調查局台中市調查站舉發並提出告訴，檢方偵辦後依違反銀行法、詐欺及偽造文書等罪將楊女起訴。

何昱奇表示，原以為案件進入司法程序後可依法釐清，不料近期卻接連遭不明人士騷擾，楊女竟疑似遙控外部勢力，將楊女自己與兩名林姓、馬姓前員工的個人糾紛，惡意抹黑為「理事長背後遙控」，並藉此向何昱奇索討兩千萬元「封口費」。何昱奇強調，相關言行已對其家庭生活與公會運作造成干擾，因此決定公開說明。

他指出，所有對話紀錄、錄音與通訊截圖均已完整保存並交由律師處理，相關行為涉及恐嚇取財、加重誹謗與不法利益等刑事責任，後續將全面追訴。他也強調，此事屬法律問題而非輿論攻防，未來不再對外發表意見，一切交由司法釐清。

何昱奇強調，對任何威脅或施壓行為皆採零容忍立場，外界不應將沉默解讀為退讓，也不會接受以爆料或輿論操作作為談判手段；他重申將持續配合法律程序，盼事件能在司法調查下還原事實。