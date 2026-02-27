　
被通知發票中獎！他下秒「接到銀行電話」愣住...18萬飛了

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO遭盜刷超過18萬。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

詐騙手法多變，民眾務必提高警覺。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享一則案例，當事人收到了發票中獎的通知信後，不疑有他的點擊進入，並依指示填寫信用卡等資訊，但沒想到，隨後卻遭盜刷，這才驚覺落入釣魚陷阱。

點擊「中獎」信件　不疑有他輸入個資

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「發票中獎要注意，不會要你填卡號」為標題分享案例，當事人表示，他在上班時間收到一封信，點開是電商中獎發票通知。因正值對獎期，且信件附上的財政部平台連結與真實網站極相似，因此當下並未防備，甚至還很雀躍。

為了順利領獎並驗證身分，當事人便直接輸入信用卡號、有效期限及背面的安全檢查碼，「當下我完全沒有警覺，甚至覺得很正常」。

接銀行電話　才知遭盜刷逾18萬

不過填完資料不久，當事人便接到銀行客服的電話，詢問是否剛進行一筆刷卡交易？當事人當下愣住，因為他根本沒有買東西，所以便肯定的告訴客服，「我沒有同意這筆交易！」

▲▼主管,看電腦,用電腦,上班。（圖／記者鄺郁庭攝）

確認未消費後，客服立即協助掛失信用卡，並將其列為爭議款項，同時請當事人前往派出所報案。經客服查詢，當事人才知信用卡竟已被盜刷兩筆，總金額達18萬5988元，「那一瞬間，我整個人都涼了半截，腦袋一片空白，怎麼也想不通，我明明什麼都沒買，卡片居然就被刷爆了？」

驚覺落入陷阱　呼籲大眾確認真偽

當事人回想那封信件，並突然意識到，這根本不是正常兌領發票所需填寫的資訊，而是一場精心設計的釣魚詐騙。從一封看似平常的信件開始，自己竟一步步掉進陷阱，親手交出重要資訊。當事人也以自身經驗呼籲，輸入帳戶資料前，務必再三確認網站真偽，以免受害。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、收到電子郵件，務必確認內容真假、寄件者資訊，尤其提及金錢內容。

2、收到可疑郵件，請先不要理會，並直接向165或相關單位查證。

3、透過電匯方式要特別當心，務必確認資訊正確，款項一匯到海外，難以追回！

4、有關統一發票兌獎，可利用【財政部統一發票兌獎APP】或上官方網站https://www.einvoice.nat.gov.tw/點選【領獎設定】登載發票資料，切勿直接從電子郵件點入連結。

5、任何「領取」政府相關補助、獎項款項，均「不會」要你輸入信用卡卡號。（繳費除外）

02/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中華隊對戰火腿鬥士湧28,996人近3戰新高！場邊驚見超大咖
快訊／孫易磊退場　火腿6比1擴大領先
全台首例！　老牌科大併入暨大
快訊／中華隊得分了！　張育成、林安可連線助破蛋
被通知發票中獎！他下秒「接到銀行電話」...18萬飛了
《流星花園》大咖男星被目擊「酷澎當物流人員」　公司證實
快訊／炸裂大巨蛋　火腿3轟5比0領先

