16人判死刑！緬北電詐4.1萬人被判刑　2大集團徹底覆滅

▲緬北明家電詐集團受審畫面。（圖／翻攝央視）



記者許力方／綜合報導

中國大陸最高人民法院26日舉行懲治電詐記者會，截至2025年底，全國法院一審審結涉緬北電詐案件2.7萬餘件，判處回流人員4.1萬餘人；備受關注的緬北「四大家族」案中，明家與白家兩大犯罪集團已完成全部審理程序，39人被判無期徒刑以上，其中16人判處死刑立即執行，兩大跨境武裝犯罪集團被指已遭徹底摧毀。

2.7萬件審結－回流人員逾4.1萬人受判



最高法強調，對於跨境電詐犯罪集團的首要分子和骨幹成員，以及所涉故意殺人、故意傷害、綁架等暴力犯罪，堅決從嚴打擊。

▲緬北明家電詐頭目之一的明珍珍。（圖／翻攝央視）



截至2025年底，全國法院已一審審結涉緬北電詐犯罪案件2.7萬餘件，判處緬北電詐回流人員4.1萬餘人。特別是境內外廣泛關注的緬北「四大家族」犯罪集團案，明家、白家兩大犯罪集團案已完成全部審理程序，39人被判處無期徒刑以上刑罰，其中16人被判處死刑立即執行，兩大跨境武裝犯罪集團被徹底摧毀，有力打擊了境內外不法分子的囂張氣焰。

2021至2025數據曝 電詐增幅趨緩



最高法指出，統計顯示，2021年至2025年間，全國法院一審審結電詐案件15.9萬餘件，判處被告33.8萬餘人；雖然2023、2024年案件數仍呈增長，但2025年增幅已明顯趨緩。