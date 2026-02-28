關稅遭判違憲！　川普怒：有沒有可能重審？

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦最高法院日前做出重大裁定，宣告美國總統川普（Donald Trump）多項關稅政策違憲。對此，川普27日在社群平台「真實社群」（Truth Social）暴怒發文，砲轟這項判決令人極度失望，讓長年敲詐美國的國家與公司獲得「天降橫財」，更公開質疑案件是否有重新聽證或裁決的可能性。

6比3裁定違憲 川普關稅大計遭打臉

美國聯邦最高法院日前以6比3的投票結果，裁定川普動用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球各國徵收的對等關稅屬於「違憲」。判決指出，總統無權在未經國會批准的情況下，單方面實施全球性關稅。

這項歷史性的裁決重創了川普政府的經貿佈局，估計推翻了近70%的關稅政策，包括指標性的對等關稅，以及針對中國、加拿大和墨西哥徵收的「芬太尼」相關關稅，影響範疇極廣。

川普怒轟：最高法院肯定沒想清楚

面對判決結果，川普於27日發出長文表達不滿。他強調，這項裁定可能導致數千億美元被退還給那些多年來一直「敲詐」美國的國家與公司。

川普在貼文中怒斥，「我敢肯定最高法院當初絕非此意！那些佔了我們幾十年便宜、領走數十億美金不當款項的國家與公司，現在竟然因為這項判決，有權獲得這份世界前所未見、受之有愧的『橫財』這完全不合邏輯。」

質疑司法救濟：有沒有可能重審？

除了對判決表示「極度失望」，川普更將矛頭指向司法程序。他在文末語氣強硬地提出質疑：「這項案件是否可能進行重新聽證或重新裁決？？？」

目前尚不清楚川普政府是否會採取進一步法律行動嘗試翻盤，但這項裁決無疑為美國未來的貿易政策投下巨大震撼彈。