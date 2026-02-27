　
國際

德州漢考克堡空域關閉！　傳美國政府無人機遭擊落

美墨邊境的一處圍籬，攝於2008年。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美墨邊境圍籬。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

路透報導，美國聯邦航空管理局（FAA）26日關閉德州漢考克堡（Fort Hancock）空域。FAA與五角大廈目前尚未發表正式回應，但FAA在其關於墨西哥邊境附近空域限制的公告中提及「特殊安全原因」。

德州漢考克堡位在美國與墨西哥邊境，根據國會助理早些時候告訴路透社的說法，據信一套軍用雷射無人機防禦系統意外擊落一架美國政府無人機。負責監督航空及國土安全事務的國會委員會高層民主黨人拉爾森（Rick Larsen）、湯普森（Bennie Thompson）及卡森（Andre Carson）透過聯合聲明表示，五角大樓據傳擊落一架美國海關與邊境保護局（CBP）的無人機。

美國海關與邊境保護局與白宮尚未針對此事給出回應。FAA的公告禁止所有航班飛機飛越漢考克堡地區上空，但空中醫療救護或搜救任務可經「南方邊境聯合特遣部隊」（Joint Task Force-Southern Border）授權，飛行限制將持續至6月24日。

就在本月稍早，FAA曾宣布關閉德州邊境城市艾爾帕索（El Paso）空域10天，但不到24小時就解除禁令；運輸部長達菲（Sean Duffy）還說，FAA與戰爭部針對販毒集團無人機入侵事件採取迅速行動，威脅解除。

只不過根據議員艾士可瓦（Veronica Escobar）及部分媒體當時的說法，關閉空域是因為政府在鄰近艾爾帕索國際機場（El Paso International Airport）的空軍基地進行返無人機技術測試，這才導致空域關閉，禁止所有民用航班起降。

02/25

