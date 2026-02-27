5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」　同天出生嬰兒對比照曝

▲小尚恩（右）和同天出生的瑪格特（左）體型相差超過1倍。（圖／Facebook／Cayuga Health Centralus Health ）



記者王佩翊／編譯

美國紐約州一名產婦1月順利產下男嬰，然而新生兒的體重竟重達13磅（約5.9公斤），幾乎是一般新生兒的2倍重，創下當地醫院有史以來最重新生兒紀錄，讓院方與父母都驚呼連連，寶寶甚至一出生就必須穿3到6個月大嬰兒的尿布與衣服。

根據《紐約郵報》報導，這名超重寶寶出生於1月31日，他的父母泰瑞卡（Terrica）和尚恩（Shawn）將其取名為「小尚恩」（Shawn Jr.）。身為四個孩子的媽媽，泰瑞卡坦言，雖然產前就預期孩子會比較大隻，但實際看到兒子時，仍感到難以置信，「我們知道他會比較大，但真的沒預料到會這麼誇張。」

更令人驚訝的是，小尚恩一出生就得穿3到6個月大嬰兒的尿布和衣服。泰瑞卡形容這種感覺就像「直接跳過新生兒階段，一下子就有了3個月大的寶寶」。

巧合的是，同一天在同一間醫院，另一對父母克蘿伊（Chloe）和維克多（Victor）也迎接了他們的女兒瑪格特（Margot），但她的體重僅有4磅（約1.8公斤）。院方將兩個寶寶並排的照片po上網，強烈的對比讓人印象深刻。

醫院也強調，每個寶寶和每一次分娩都是獨一無二且彌足珍貴的，醫生、護理師與醫院所有工作人員都會細心照料嬰兒與產婦。

值得一提的是，根據金氏世界紀錄，有史以來最重的新生兒出生於1955年的義大利，當時的體重高達22磅（約10公斤）。