「鄭習會」何時登場？　張榮恭：陸「兩會」、川普訪陸成變數

▲國民黨副主席張榮恭。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

外界關注「鄭習會」何時登場，國民黨副主席張榮恭今（27日）受訪時表示，目前雙方還在溝通當中，但因大陸近日有重要的政治議程，人大、政協兩會要召開，接著美國總統川普要進行訪問，因此，鄭麗文還在選擇適當的時候，有進一步發展會再跟各位報告。

張榮恭表示，鄭麗文追求兩岸和平，就像今天在紀念228這個場合來說，大家不能不記取當年台灣所處的政治環境，其實是在整個中國的內戰，所以和平對台灣來講至關重要。

張榮恭提到，這幾年台灣被國際上認為是非常危險的地方，身為台灣人更需要去努力追求和平，前主席朱立倫之前在競選黨主席時就表明了兩岸關係至關重要，他擔任黨主席之後，採取了積極的兩岸路線，因此時隔十年之後在鄭麗文接任黨主席之後，國共兩黨智庫論壇恢復舉辦。

張榮恭指出，距離上一次國民黨主席訪問大陸也已經長達十年，2005年前主席連戰到大陸的和平之旅，跟再上一次的國共兩黨領導人見面是時隔60年。換句話說，國民黨主席的訪問大陸，是因為兩岸關係穩定，希望能夠穩定兩岸關係，現在已經恢復了國共兩黨智庫論壇，也希望透過國民黨跟大陸之間的各種溝通平台，促進兩岸各項的交流。

至於「鄭習會」，張榮恭說，雙方還在溝通當中，目前大陸有重要的政治議程，3月初大陸「兩會」，人大、政協要召開，然後接著美國總統川普要進行訪問，因此，鄭麗文還在選擇適當的時候，有進一步發展會再跟各位報告。

張榮恭也說，至於媒體上所曝光的時間，其實都不是他所知道的時間點。但這表示大家對鄭麗文關注的重點就是大家希望能夠追求和平，這部分的立場鄭麗文及國民黨都非常堅定。