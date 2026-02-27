美智庫拋「地獄景象」防衛藍圖！台海4層火網曝光　不靠美軍取勝

▲華府智庫發布最新報告，為台灣量身打造「地獄景象」防衛藍圖。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

面對台海局勢日益嚴峻，華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）26日發布最新報告，為台灣量身打造「地獄景象」（Hellscape）防衛藍圖。報告主張，台灣應透過海量無人機搭配傳統武裝，構築起橫跨80公里的「海上地獄」，讓共軍進犯代價高到無法承受。

從美軍方案轉向「台灣自主」 烏克蘭經驗成靈感

根據《中央社》報導，這份長達30多頁、題為《台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛》的報告指出，「地獄景象」概念最早由美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）於2024年提出，原意是由美軍投放大量無人載具進台海以爭取部署時間。

然而，CNAS強調，除非美軍常駐台灣，否則遠程無人機成本過高且數量有限；反觀台灣具備地利優勢，更適合運用低成本的小型無人機進行本土防禦。

報告指出，這項戰略靈感汲取自烏克蘭，看中其運用低廉無人機成功抵禦俄羅斯大軍的實戰經驗，主張將「地獄景象」從美國的作戰方案轉化為台灣自身的核心防衛構想。

此構想不僅能讓台灣在不依賴美軍直接介入的情況下達成嚇阻，更精準呼應了美國總統川普（Donald Trump）要求盟友強化自主防衛責任的政策。

80公里四層防線 構築「海上無人地獄」

CNAS提出一套由灘頭向外延伸80公里的四層打擊體系，旨在全面癱瘓共軍登陸船團：

第一層（距岸40-80公里）：以長程無人載具及「誘餌無人機」先行，結合反艦、超音速飛彈發動飽和攻擊。此舉旨在逼使共軍艦隊進行全面攔截，迅速耗盡其艦載防空飛彈，使其門戶大開。

第二層（距岸5-40公里）：鎖定登陸艇部隊。利用預設的大規模水雷區，搭配無人機與飛彈持續轟炸，趁共軍掃雷及排除障礙時打亂其作戰節奏。

第三與第四層（距岸5公里至灘頭）：部署具備自主攻擊能力的無人機。這類載具即使在通訊遭電子干擾的情況下，仍能獨立完成最後一擊，配合短程火網徹底封鎖灘頭。

這項戰略徹底翻轉傳統作戰思維，不再優先考慮「武器效率」或「目標排序」，而是主張只要共軍艦艇接近台灣，「就應該不計代價地發動無限制打擊」。

直指豪豬戰略執行不力 人力缺口成致命傷

儘管藍圖壯闊，報告也對現狀發出嚴厲警告，直言台灣雖增加國防預算，但在「豪豬戰略」的執行上仍顯得缺乏急迫感。

報告引述川普政府官員的批評，指出台灣在不對稱戰力的投資依然不足，且長期面臨部隊人力短缺、訓練強度不夠及作戰規劃缺陷等深層問題。

報告最後強烈建議，台灣應將資源傾斜至國內國防產業，擴充自主生產無人機的能力。這不僅能以低成本補足高昂武器的數量缺口，更能實現在高風險任務中，將官兵傷亡降至最低的終極目標。