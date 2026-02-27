　
國際

美智庫拋「地獄景象」防衛藍圖！台海4層火網曝光　不靠美軍取勝

▲▼中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普,台海,兩岸,國共,台美。（圖／路透）

▲華府智庫發布最新報告，為台灣量身打造「地獄景象」防衛藍圖。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

面對台海局勢日益嚴峻，華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）26日發布最新報告，為台灣量身打造「地獄景象」（Hellscape）防衛藍圖。報告主張，台灣應透過海量無人機搭配傳統武裝，構築起橫跨80公里的「海上地獄」，讓共軍進犯代價高到無法承受。

從美軍方案轉向「台灣自主」　烏克蘭經驗成靈感

根據《中央社》報導，這份長達30多頁、題為《台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛》的報告指出，「地獄景象」概念最早由美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）於2024年提出，原意是由美軍投放大量無人載具進台海以爭取部署時間。

然而，CNAS強調，除非美軍常駐台灣，否則遠程無人機成本過高且數量有限；反觀台灣具備地利優勢，更適合運用低成本的小型無人機進行本土防禦。

報告指出，這項戰略靈感汲取自烏克蘭，看中其運用低廉無人機成功抵禦俄羅斯大軍的實戰經驗，主張將「地獄景象」從美國的作戰方案轉化為台灣自身的核心防衛構想。

此構想不僅能讓台灣在不依賴美軍直接介入的情況下達成嚇阻，更精準呼應了美國總統川普（Donald Trump）要求盟友強化自主防衛責任的政策。

80公里四層防線　構築「海上無人地獄」

CNAS提出一套由灘頭向外延伸80公里的四層打擊體系，旨在全面癱瘓共軍登陸船團：

▲▼CNAS提出一套由灘頭向外延伸80公里的四層打擊體系。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

第一層（距岸40-80公里）：以長程無人載具及「誘餌無人機」先行，結合反艦、超音速飛彈發動飽和攻擊。此舉旨在逼使共軍艦隊進行全面攔截，迅速耗盡其艦載防空飛彈，使其門戶大開。

第二層（距岸5-40公里）：鎖定登陸艇部隊。利用預設的大規模水雷區，搭配無人機與飛彈持續轟炸，趁共軍掃雷及排除障礙時打亂其作戰節奏。

第三與第四層（距岸5公里至灘頭）：部署具備自主攻擊能力的無人機。這類載具即使在通訊遭電子干擾的情況下，仍能獨立完成最後一擊，配合短程火網徹底封鎖灘頭。

這項戰略徹底翻轉傳統作戰思維，不再優先考慮「武器效率」或「目標排序」，而是主張只要共軍艦艇接近台灣，「就應該不計代價地發動無限制打擊」。

直指豪豬戰略執行不力　人力缺口成致命傷

儘管藍圖壯闊，報告也對現狀發出嚴厲警告，直言台灣雖增加國防預算，但在「豪豬戰略」的執行上仍顯得缺乏急迫感。

報告引述川普政府官員的批評，指出台灣在不對稱戰力的投資依然不足，且長期面臨部隊人力短缺、訓練強度不夠及作戰規劃缺陷等深層問題。

報告最後強烈建議，台灣應將資源傾斜至國內國防產業，擴充自主生產無人機的能力。這不僅能以低成本補足高昂武器的數量缺口，更能實現在高風險任務中，將官兵傷亡降至最低的終極目標。

02/25

5250元畢旅被罵「又爛又貴」　網紅列明細：吃米不知道米價
台指期夜盤震盪！　財經作家曝1現象「30年來只見過一次」
超爽！董事長豪擲千萬　招待員工前進東京看Team Taiwa
快訊／國道3路段紫爆！　時速不到20公里
古林睿煬掛帥！　中華隊交手火腿打線出爐
快訊／謝沛恩結婚了！　賴佩霞一家全到場

路透：中國假藉無人機飛行「演練對台作戰」　冒用他國飛機編號

美智庫拋「地獄景象」防衛藍圖！台海4層火網曝光　不靠美軍取勝

女兒私奔結婚！　爸氣炸動用怪手「剷平新郎家」

高市早苗表態「皇位應由男系男子」繼承！　稱絕非不尊敬女天皇

190kg槓鈴直接砸胸！　14歲少年「臥推失手」驚悚瞬間曝

美伊核談判未見突破！　川普聽取「伊朗軍事選項」匯報

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」　同天出生嬰兒對比照曝

巴基斯坦空襲阿富汗！擊斃72人　聯合國發聲了

德州漢考克堡空域關閉！　傳美國政府無人機遭擊落

24歲澳女「逛動物園」1年甩肉20公斤！　關鍵秘訣曝光

