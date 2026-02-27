Netflix不玩了！　宣布放棄收購華納兄弟

▲Netflix宣布，將撤回對華納兄弟探索旗下串流與製片廠資產的收購邀約。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

Netflix於26日宣布，將撤回對華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）旗下串流與製片廠資產的收購邀約。主因是競爭對手派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）大幅加碼，將收購價提高至每股31美元，讓Netflix決定放棄收購。

Netflix堅持財務紀律 股價盤後飆漲10%

根據《路透社》報導，Netflix在聲明中明確指出，這筆交易目前的價格已不再具備財務吸引力。Netflix表示，「我們一向嚴守財務紀律，若要匹配派拉蒙天空之舞最新的報價，代價實在太高，這筆交易已不划算，因此我們決定放棄跟進。」

就在Netflix宣布撤退的消息傳出後，投資市場給予正面肯定，Netflix的股價在盤後交易中一度大漲約10%。

派拉蒙「31美元」加碼強攻 華納董事會轉向認可

這場好萊塢大廠的爭奪戰在派拉蒙（Paramount）提高價碼後風雲變色。華納兄弟探索稍早表示，派拉蒙修訂後每股31美元的報價，明顯優於先前與Netflix達成的協議。

事實上，Netflix原本在去年12月已與華納兄弟達成每股27.75美元的初步協議。當時Netflix認為，若結合華納兄弟預計拆分的有線電視資產，將能為股東創造巨大價值。

然而，Netflix本月早些時候也大方給予華納兄弟為期7天的豁免期，讓其向派拉蒙尋求「最終且最佳收購價」，沒想到派拉蒙真的祭出銀彈攻勢。

分手費提高至70億美元 艾利森家族領軍457億金援

為了展現志在必得的決心，派拉蒙在修正後的報價中，將若未通過監管審核的終止費（俗稱分手費），從58億美元大幅調升至70億美元。派拉蒙對此表示，非常歡迎華納兄弟董事會一致認可其報價更具優勢。

這筆收購案背後有龐大的財團支持。艾利森信託（The Ellison Trust）將投入高達457億美元的股權資金，高於先前的436億美元。

此外，包含美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）、花旗及阿波羅（Apollo）在內的金融機構，也將債務融資額度從540億美元提高至575億美元。