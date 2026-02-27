狂舔男社工2hrs騙「趕走負能量」　社福中心主任撤職、停用1年

▲高雄某社會福利中心蔡姓主任猥褻約聘男社工，撤職並停止任用1年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄市某社會福利中心蔡姓主任猥褻約聘男社工，遭高雄高分院依犯對受監督之人利用機會猥褻罪，改處6月徒刑，可易科罰金18萬。高雄市府也將蔡男移送懲戒法院，一審處蔡休職1年，市府覺得罰太輕再上訴，二審廢除原處分，改對蔡男撤職並停止任用1年。

判決指出，蔡男在高雄市政府某社會福利中心擔任主任，對約聘男社工小傑(化名)有管理權責，蔡男卻趁小傑於2022年2月24日受訓需前往高雄市區，邀小傑下課後到住處過夜，並在房內脫掉他下半身衣褲按摩臀部，又親吻他的臉頰，到了半夜更是壓在小傑身上舌吻全身，猥褻長達2小時。期間小傑不知所措，因擔心影響工作只能屈從。

事後小傑質問蔡男「你覺得壓在我身上，這樣會讓我好一點？」、「你一直舔我，你是想說要把負能量驅走，是這個意思嗎？」、「把我褲子脫下來，按到..能量變正的」，蔡男也回應「哼哼哼〜對呀！就讓你感受到全部的愛」，談話間蔡男怕別人發現，還數度要小傑「小聲一點啦！旁邊都聽得到了」。小傑錄音蒐證後，將蔡男告上法院。

一審法官審理，判定蔡男犯行屬實，依蔡犯對受監督之人利用權勢為猥褻罪，處有期徒刑10月。不過二審法官認為，蔡男是利用機會猥褻，並非利用權勢，情節較輕，撤銷原判決，依蔡男犯對受監督之人利用機會猥褻罪，改處6月徒刑，可易科罰金18萬，並於去年6月30日執行完畢。

判決確定後，高雄市府也將蔡男移送懲戒法院審理，懲戒法院處蔡男休職1年。高雄市府認為罰得太輕，又再上訴，指出本案成為社會及媒體矚目焦點，導致在大眾眼中，從事社會工作的公務員道德倫理、專業能力等社會責任形象瓦解，嚴重損害政府信譽，而且蔡男始終否認犯行，沒有悔意，按照社會工作師法，蔡男已不能再擔任社工師，應廢止他的社工師證。

懲戒法院認為，蔡男違法事實明確，且嚴重損害政府及社會工作師的信譽，然而原判決對於蔡男的違法行為，所做的懲戒和確認的事實間，沒有給出適當的評價和處分，在審酌一切情狀後，判定蔡已不適任社會工作師，應撤職並停止任用1年。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。