迎兆元產業紅利！高雄升級關鍵期到了　學者盼別用後照鏡看未來

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議會近日討論2050都市發展方向時，外界對於人口數微幅下降，是否將增加捷運聯開與大眾運輸導向發展等重大建設財政負擔，引發關注。對此，國立中山大學財管系特聘教授蔡維哲直言，評估城市發展不能只看靜態人口數據，高雄基礎建設超前部署並非財政冒進，而是迎接產業升級的必要投資。

蔡維哲指出，若僅以人口增減作為基建投資依據，容易忽略高科技產業帶來的「時間遞延效應」。隨著台積電於楠梓投入逾1.5兆元建置先進製程晶圓廠，連同上下游供應鏈，預估可創造超過4萬5千個就業機會，高雄產業結構已出現明顯轉變。他表示，高雄2024年促參招商金額突破1021億元，居全台之冠，營利事業銷售總額更首度突破6兆元，顯示產業動能正在形成。

他進一步分析，從財務管理角度來看，城市治理不能只觀察短期人口波動，「不能因為總人口這個短期指標微幅變動，就忽略城市核心產業正快速成長。」事實上，包括楠梓、仁武與橋頭等科技廊帶人口持續增加，加上高雄市政府自2018年以來總債務餘額逐步下降，顯示產業升級與稅基擴張已開始帶動財政改善的正向循環。

▲ 中山大學財管系特聘教授蔡維哲。（圖／記者任以芳攝）

談及國際案例，蔡維哲以日本熊本、美國德州泰勒市以及德國德勒斯登為例指出，全球成功承接半導體產業投資的城市，幾乎都在產業正式落地前，即啟動交通、水電與公共服務等基礎建設。他說，日本熊本在台積電設廠初期即曾因交通配套不足導致壅塞問題，反而成為各國城市的重要警示，「基建落後不是節省，而是對未來發展機會的耗損。」

蔡維哲認為，高雄目前推動楠梓產業園區聯外交通與捷運系統建設，正是吸取國際經驗的具體作為。他以財務理論中的「實質選擇權」概念說明，現階段的基礎建設投入，就如同支付權利金，換取未來產業群聚後的稅收成長、就業增加與城市價值提升。若等到大量科技人才進駐後才開始建設，屆時地價與工程成本飆升，反而將形成更沉重的財政壓力。

蔡維哲最後表示，高雄正站在產業轉型的重要門檻，「不能用後照鏡駕駛高雄的未來。」他認為，在半導體產業紅利逐步兌現之際，持續以穩健步伐完善基礎建設，才是城市長遠競爭力的關鍵所在。