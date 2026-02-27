78歲番薯嬤回家！推攤車被左轉車撞翻　畫面曝光2人都有錯

▲▼燕巢區24日下午發生一起78歲老婦人推攤車遭左轉車撞的交通事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市燕巢區24日下午發生行人推攤車被撞的交通事故，一名高齡78歲的婦人賣完烤地瓜後，推著攤車準備返家，不料在行經路口時，遭到一輛左轉的小客車碰撞，造成婦人全身多處擦傷。警方調查後發現，事故主因除了駕駛轉彎未注意車前狀況外，老婦人未依規定行走行人穿越道也是肇因之一，後續將對雙方違規行為分別依法開罰。

岡山分局燕巢派出所於24日下午15時56分許接獲報案，指燕巢區中華路與中興北路口發生車禍。經查，50歲的黃姓女子當時駕駛自小客車準備左轉，卻不慎撞上正在穿越道路的78歲老婦。據了解，這名老婦人剛結束烤地瓜生意，正推著攤車要回家，卻在離家不遠的路口發生意外，導致身體多處受傷，所幸緊急送醫救治後並無生命危險。

警方到場對黃姓駕駛進行酒測，數值為0，排除酒駕可能。根據事故初步研判，黃姓駕駛在轉彎時疏於注意車前狀況，而老婦人則因未依規定行走行人穿越道穿越馬路，雙方均有違規行為。

警方將依《道路交通管理處罰條例》第48條，對黃姓駕駛「轉彎不注意行人」部分製單舉發，可處新台幣1,800元罰鍰。另外，針對老婦人未依規定行走行人穿越道的部分，則依同條例第78條處以500元罰鍰。

岡山警分局呼籲，用路人駕駛車輛行經路口轉彎時，務必減速慢行並加強注意車前狀況；同時也特別提醒高齡長者，穿越道路時應遵守交通規則行走行人穿越道，切勿因一時方便直接橫穿馬路，以免發生危險並違規受罰。