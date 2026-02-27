　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

78歲番薯嬤回家！推攤車被左轉車撞翻　畫面曝光2人都有錯

▲▼燕巢區24日下午發生一起78歲老婦人推攤車遭左轉車撞的交通事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼燕巢區24日下午發生一起78歲老婦人推攤車遭左轉車撞的交通事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市燕巢區24日下午發生行人推攤車被撞的交通事故，一名高齡78歲的婦人賣完烤地瓜後，推著攤車準備返家，不料在行經路口時，遭到一輛左轉的小客車碰撞，造成婦人全身多處擦傷。警方調查後發現，事故主因除了駕駛轉彎未注意車前狀況外，老婦人未依規定行走行人穿越道也是肇因之一，後續將對雙方違規行為分別依法開罰。

岡山分局燕巢派出所於24日下午15時56分許接獲報案，指燕巢區中華路與中興北路口發生車禍。經查，50歲的黃姓女子當時駕駛自小客車準備左轉，卻不慎撞上正在穿越道路的78歲老婦。據了解，這名老婦人剛結束烤地瓜生意，正推著攤車要回家，卻在離家不遠的路口發生意外，導致身體多處受傷，所幸緊急送醫救治後並無生命危險。

警方到場對黃姓駕駛進行酒測，數值為0，排除酒駕可能。根據事故初步研判，黃姓駕駛在轉彎時疏於注意車前狀況，而老婦人則因未依規定行走行人穿越道穿越馬路，雙方均有違規行為。

▲▼燕巢區24日下午發生一起78歲老婦人推攤車遭左轉車撞的交通事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方將依《道路交通管理處罰條例》第48條，對黃姓駕駛「轉彎不注意行人」部分製單舉發，可處新台幣1,800元罰鍰。另外，針對老婦人未依規定行走行人穿越道的部分，則依同條例第78條處以500元罰鍰。

岡山警分局呼籲，用路人駕駛車輛行經路口轉彎時，務必減速慢行並加強注意車前狀況；同時也特別提醒高齡長者，穿越道路時應遵守交通規則行走行人穿越道，切勿因一時方便直接橫穿馬路，以免發生危險並違規受罰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費爾柴德抵台「豪華接機」嚇到！　直呼待遇不同層次
5250元畢旅被罵「又爛又貴」　網紅列明細：吃米不知道米價
台指期夜盤震盪！　財經作家曝1現象「30年來只見過一次」
超爽！董事長豪擲千萬　招待員工前進東京看Team Taiwa
快訊／國道3路段紫爆！　時速不到20公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

回收廠廢棄油桶突竄火舌！消防急衝現場灌救　車子燒成廢鐵

千萬法拉利「一車占兩格」遭質疑　車主：管理員同意，付2倍錢

南西商圈踩人「還亮美工刀狠瞪」女竄進捷運站溜了　警追緝中

台76線休旅車撞路肩施工車！小黃剎不住再追撞　5人緊急送醫

快訊／高雄好市多工地2人緊急送醫　疑防水工程通風不良釀禍

78歲番薯嬤回家！推攤車被左轉車撞翻　畫面曝光2人都有錯

外送員搶快跨越雙黃線秒被攔　下跪求饒沒用！仍吞900元罰單

網戀1個月匯5萬給網路女友！果然是騙局　金門警銀聯手阻詐

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

回收廠廢棄油桶突竄火舌！消防急衝現場灌救　車子燒成廢鐵

千萬法拉利「一車占兩格」遭質疑　車主：管理員同意，付2倍錢

南西商圈踩人「還亮美工刀狠瞪」女竄進捷運站溜了　警追緝中

台76線休旅車撞路肩施工車！小黃剎不住再追撞　5人緊急送醫

快訊／高雄好市多工地2人緊急送醫　疑防水工程通風不良釀禍

78歲番薯嬤回家！推攤車被左轉車撞翻　畫面曝光2人都有錯

外送員搶快跨越雙黃線秒被攔　下跪求饒沒用！仍吞900元罰單

網戀1個月匯5萬給網路女友！果然是騙局　金門警銀聯手阻詐

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

迎AI晶片需求高峰！　ASML預告下一代EUV已準備好量產

回收廠廢棄油桶突竄火舌！消防急衝現場灌救　車子燒成廢鐵

費仔賽前練習！張育成直呼「Stuart」　大讚擊球品質很強

千萬法拉利「一車占兩格」遭質疑　車主：管理員同意，付2倍錢

南西商圈踩人「還亮美工刀狠瞪」女竄進捷運站溜了　警追緝中

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

男友跑去洗泰國浴！回國主動說「之後不會去」　網勸分：有可能嗎

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

社會熱門新聞

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

即／好市多工地意外　2工人送醫

北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

獨／已婚國中主任請假看病　被抓包載按摩妹摩鐵開房

黃季敏被判55年8月　北檢今晚拘提發監

屎在滾借廁所被拒砸店扁闆娘　惡男下場曝

爆料柯文哲案被酸「用肉體經營檢調線」！馬郁雯怒告

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

即／北投大樓頂樓2人倒臥水塔

伏擊醫美董座遭聲押　殺手5天前才因持槍交保

漏接電話釀殺機女保全遭男友持刀砍頭

金門民宿變淫窟　雞頭海削千萬皮肉錢

快訊／土城男「上頂樓散心」　竟墜樓命危

更多熱門

相關新聞

高雄迎兆元產業紅利！學者喊話別用後照鏡看未來

高雄迎兆元產業紅利！學者喊話別用後照鏡看未來

高雄市議會近日討論2050都市發展方向時，外界對於人口數微幅下降，是否將增加捷運聯開與大眾運輸導向發展等重大建設財政負擔，引發關注。對此，國立中山大學財管系特聘教授蔡維哲直言，評估城市發展不能只看靜態人口數據，高雄基礎建設超前部署並非財政冒進，而是迎接產業升級的必要投資。

失控畫面曝　高雄賓士男撞毀共享單車停車樁

失控畫面曝　高雄賓士男撞毀共享單車停車樁

清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房價還有3字頭

清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房價還有3字頭

泰籍女「經高雄轉機」　遭日本海關發現藏毒

泰籍女「經高雄轉機」　遭日本海關發現藏毒

清華大學高雄校區啟用！設6大AI產業學位學程

清華大學高雄校區啟用！設6大AI產業學位學程

關鍵字：

高雄交通事故行人安全違規開罰老婦撞車

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面