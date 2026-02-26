裝可憐拒認罪！社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴...法官狂咳

▲兒福聯盟前社工陳尚潔（前右2）於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，台北地院26日辯論終結，陳女當庭開地圖砲批警察與檢察官騙她、媒體追殺她。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

兒福聯盟前社工陳尚潔在剴剴案中被檢察官依過失致死等罪嫌起訴，她今（26日）在台北地院開庭最終辯論時大噴發，聲稱因信仰「上帝給我的使命」而從事社工，始終非常認真盡責，把每個孩子都放在心上，很難過剴剴逝去，「在阿姨心中，你是很可愛、很聰明的孩子」，她哽咽懇求「耶穌照顧你」，但她絕沒騙人，指控保母、警察與檢察官騙她，還有媒體追殺她。

陳尚潔今在辯論終結前的被告最後陳述時間，獨白27分鐘，不時黯然哽咽，自稱考大學時放棄台大法律、選擇就讀台大社工，因為信仰「上帝給我的使命」，在學時看到收出養紀錄片，覺得能幫助有需要的孩子找一個永遠的家、「這不是一件很美好的事情嗎？」

▲剴剴案社工陳尚潔涉犯過失致死等罪嫌，台北地院26日辯論終結，場外「剴剴戰士」高呼「重判陳尚潔」等語。（圖／記者黃哲民攝）

所以畢業後，她懷抱美好憧憬，選擇加入收出養領域，卻發現實際上，這個工作「並不是一個童話故事」、不是幫孩子找到收養家庭這麼簡單，如同在第一線服務人群的醫護、警消，有很多困難之處，她常覺得社工「好像在做神的工作，不是一個人所能完全做到」。

陳女強調，對她而言，社工不只是一份工作，而是貢獻社會，她一直以來非常認真、盡心盡力，發生本件悲劇，她至今不能接受、「也感到非常憤怒」，外界不懂她訪視、評估須考量許多面向，指責她當初為何疏忽，她也常問自己、懷疑自己，如果當初做了什麼，是不是結果就會不一樣？

陳尚潔自詡認真做事

她聲稱沉澱思考後，覺得好比醫生動手術、法院做判決，勢必有些風險，有時可能不如人意、會遭勝質疑，「這是因為有很多專業細節，一般人不知道」，她在本案就是被施虐保母劉彩萱偽裝的正面形象所騙、「她刻意欺瞞所有人」。

陳女自稱案發前已擔任近6年社工，「我所服務的每一個孩子，他們都被我放在心上」，下班離開辦公室，她仍會想到這些孩子正在經歷的辛苦，希望自己短暫陪伴他們的歷程，盡可能幫他們準備好，替他們客製化紀念品，讓他們知道在收出養過程、是被祝福的。

▲場外「剴剴戰士」臭罵陳尚潔「枉為人母」、「良心何在」。（圖／記者黃哲民攝）

旁聽的幾位「剴剴戰士」被陳女說詞氣到笑出聲，陳女充耳不聞，繼續強調自己不斷精進工作、提供更好服務，接著輕喊「剴剴，你離開我們已經2年多，我到現在其實還很難接受這個事實，也很難去看你的照片、影片，看這些對我來說，太痛苦了！」

陳女哽咽說「在這些照片影片中，你還活著，但實際上，你已不在。你不是好好被照顧、被愛著嗎？你不是還在對我笑嗎？原來你正受到很大的傷害，我都不知道」。

感性喊話剴剴可愛的孩子

「在阿姨心中，你是很可愛、很聰明的孩子。你的觀察力很好，發現玩具的機關跟玩法時，你會對我露出靦腆笑容，你也很喜歡探索。我不知道為什麼有人會對一個這麼美好的孩子，做出這麼可惡的事情！我沒辦法倒轉時間，這讓我非常非常痛苦與悲傷～」

陳女的感性，沒引起全場旁聽者共鳴，倒是審判長不知是感冒或者過敏，突然咳個不停，有如突兀的伴奏。陳女彷彿仍跟剴剴對話：「你現在一定是在耶穌那裡，沒有病痛、沒有傷害，開心做一個健康的孩子。我只能懇求耶穌照顧你...」。

▲陳尚潔（右）26日當庭開地圖砲批警察與檢察官騙她、媒體追殺她。（圖／記者黃哲民攝）

陳女接著向不在場的剴剴外婆喊話，說本案有太多假消息、以訛傳訛，「在人和神的面前，我都是非常認真的在做我的工作，從來沒有騙人」，剴嬤跟她接觸過，知道她要幫剴剴找個永遠的家，發生這件事，大家都不樂見，她很遺憾，這2年生活也近乎停擺、受到很多影響。

此時陳女逐漸轉變口吻，自稱案發後常做惡夢，夢到自己在警察局、在開庭、被媒體追殺，還夢到路人威脅她，她真心覺得自己是「世界上最笨的人」，相信很多不該相信的人，不只劉彩萱對她說很多謊、做很多惡劣的事，警察也騙她拘提要上手銬、須從警局正門走出去給媒體拍個背影交差。

批保母與檢警都騙她

她說相信人民保母不會騙人害人、傻傻配合，最後不知自己怎麼走完媒體為她準備的「星光大道」，覺得被遊街示眾、很漫長，不知未來人生怎麼辦，但她明明一直協助調查，沒有抗拒，為何被拘提。

「我也覺得我被檢察官欺騙！」陳女指控檢方用不實、毫無根據的內容訊問她，勸她還年輕、人生還很長，若認罪可盡量求減刑或緩刑，意思是程序會比較輕鬆、大家好辦事，可以大事化小、小事化無，但她未收回扣也沒理由包庇劉女，無法承認自己沒犯的錯。

稱別再有社工受到相同遭遇

「果然，檢察官對我的回答很不滿意，起訴我，要從重量刑」，陳女強調，今天在法庭說的都是事實真相，也不是為她自己辯解，而是希望再也沒有任何社工受到跟她一樣的遭遇，若用公正、公開、公平正當程序究責，「我會安然接受，把結果交給我心中的信仰」。

辯護律師團主張陳尚潔沒有選任、監督保母權限，也沒醫療專業，把責任都推給陳女並不公允，也等於懲罰協助收出養的行善者，本案是劉女「惡魔行徑」、摻雜真實與謊言地欺瞞陳女，加上檢方栽贓、抹黑陳女「冷漠包庇、隻手遮天」，若判陳女有罪，恐將產生寒蟬效應。

檢駁斥：1歲8個月小孩禿髮不可疑嗎？

檢方提示剴剴被劉女托育4個月的生活照，明顯可見剴剴從豐腴愛笑，變成瘦削落寞，死前1個月甚至禿髮、「1歲8個月的小孩會禿髮嗎？」陳女3度訪視加上看照片，足以警覺有兒虐徵兆，甚至聽聞剴剴磨牙一夜掉3顆牙，表示「嚇呆」，卻沒通報也沒增加不約訪查證，得知剴剴又磨掉第4顆牙，僅說「希望其他牙齒安好」。

檢方強調，任何人看到這些狀況，都會懷疑剴剴受虐，陳女摒棄社工專業，盲目相信劉女說詞、照單全收，明知出養社工是孩童等候出養時唯一且最重要的陪伴者，仍消極不作為，陳女的過失，與之後劉女故意凌虐致死，同屬剴剴不幸喪命的原因。