地方 地方焦點

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

▲花蓮慈院與慈大啟動育才深耕計畫，並將行動延伸至台東，團隊拜會台東縣政府教育處處長蔡美瑤（左）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院與慈大啟動育才深耕計畫，並將行動延伸至台東，團隊拜會台東縣政府教育處處長蔡美瑤（左四）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與慈濟大學啟動「百萬成星‧護理有光」育才深耕計畫，日前在花蓮舉辦國中端聯合說明會，獲得縣內學校高度關注與熱烈回響。花蓮慈院進一步將育才行動延伸至台東與宜蘭，主動拜會兩地教育處與大學，期盼在花蓮、台東、宜蘭三個醫療人力同樣吃緊的縣市，透過「在地培育、在地留任」的永續模式，為東部醫療建構穩固的專業人才基石。

▲花蓮慈院與慈大啟動育才深耕計畫，並將行動延伸至台東，團隊拜會台東縣政府教育處處長蔡美瑤（左）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院護理部主任鍾惠君（左）向台東縣政府教育處處長蔡美瑤（右）介紹「百萬成星‧護理有光」育才深耕計畫。

在臺東慈濟志工的串聯下，花蓮慈院包括顧問王棋、護理部主任鍾惠君、人力資源室主任劉曉諭、人資室高專李宜芳，以及花蓮慈院副院長暨慈濟大學副校長陳宗鷹、慈濟大學護理學院院長彭台珠等團隊，日前赴臺東交流，拜會台東縣政府教育處，並就護理教育向下扎根、學生升學銜接與在地人才培育交流。

▲花蓮慈院與慈大啟動育才深耕計畫，並將行動延伸至台東，團隊拜會台東縣政府教育處處長蔡美瑤（左）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈院團隊前往已獲教育部核准成立護理系的台東大學，拜訪副校長胡焯淳（前排左二）及護理學系籌備團隊。

教育處處長蔡美瑤與團隊相談甚歡，並提出建議，認為若能安排學子與家長實際走進醫院，透過參訪或說明活動認識護理師的日常工作樣貌，將有助於破除對護理工作的刻板印象，幫助學生更全面理解護理專業的內容與價值。雙方也進一步討論，如何讓孩子在升學抉擇前，有更多機會貼近臨床現場，理解護理工作所承載的責任與使命。

▲花蓮慈院與慈大啟動育才深耕計畫，並將行動延伸至台東，團隊拜會台東縣政府教育處處長蔡美瑤（左）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院護理部主任鍾惠君向台東大學副校長胡焯淳（中），分享「百萬成星‧護理有光」育才深耕計畫。

同日，花蓮慈院團隊也前往已獲教育部核准成立護理系的台東大學，拜訪副校長胡焯淳及護理學系籌備團隊，就臨床實習合作與人才培育模式進行交流。顧問王棋表示，花蓮慈院身為醫學中心長期深耕臨床照護與教學訓練，期待未來有機會合作，讓有志投入護理工作的年輕學子，能在家鄉完成學業並順利銜接臨床服務。

▲花蓮慈院與慈大啟動育才深耕計畫，並將行動延伸至台東，團隊拜會台東縣政府教育處處長蔡美瑤（左）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院團隊拜訪宜蘭縣教育處處長陳金奇（右四）就護理人才培育及跨縣市合作方向交流。

隨後在宜蘭慈濟志工的協助下，一行人於2月13日前往宜蘭，與宜蘭縣教育處就護理人才培育、學生升學銜接及跨縣市合作方向交流。花蓮慈院護理部督導呂基燕、慈大護理科主任郭育倫也隨團參與，分享院校連結與完整培育制度的實務經驗。

▲花蓮慈院與慈大啟動育才深耕計畫，並將行動延伸至台東，團隊拜會台東縣政府教育處處長蔡美瑤（左）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院副院長暨慈濟大學副校長陳宗鷹（左）向宜蘭縣教育處處長陳金奇（右）分享院校連結與完整培育制度的實務經驗。

護理部主任鍾惠君指出，「百萬成星‧護理有光」育才深耕計畫以臨床實際需求為核心，透過「院校連培」模式，建立從五專、二技到碩博士的完整教育路徑。公費就學期間提供生活補助與獎助學金，整體支持等同百萬元資源；在學期間由花蓮慈院提供有薪實習，畢業後無縫接軌進入臨床職場，並結合完善的培訓、進修、升遷制度與薪資福利，打造兼顧專業發展與生活穩定的職涯環境。

人資室主任劉曉諭說，從花蓮出發，延伸至台東與宜蘭，這不僅是一項招生計畫，更是東台灣醫療人才的永續佈建。透過醫院主動走進校園與縣府教育端，打造「在地培育、在地就業」的人才網絡，讓願意留鄉服務的青年看見未來。同時，這也是一項長期的承諾，建立完整的人才生態系，讓東部人才走得更長、更遠，同時也確保偏鄉的醫療需求能被持續且穩穩接住。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮縣為完善失智照顧服務體系，由慈濟基金會設立之純失智型日間照顧中心「花蓮慈濟樂健康耆老學園」24日在吉安鄉正式揭牌啟用。花蓮縣現有19座日間照顧中心，本次啟用後增為全縣第20座；同時為全縣第2座「純失智型」日間照顧中心也是吉安鄉第3處日間照顧服務機構，象徵失智友善照顧網絡再向前邁出關鍵一步。

