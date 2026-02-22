過年鬆一下！旗山勞工大學瑜珈專班「在地開課」　名師舒壓新選擇

▲高雄市勞工大學「全方位伸展瑜珈」課程在旗山圖書館正式開班。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

為了打破學習資源過度集中市區的隔閡，高雄市勞工大學宣布正式進軍東高雄，深受學員期待的「全方位伸展瑜珈」課程在旗山圖書館正式開班。這項舉措不僅讓旗山與鄰近地區的勞工朋友能就近舒壓，更標誌著勞工大學深化在地學習能量、實踐區域平衡的決心。

這次旗山班特別聘請擁有美國瑜珈聯盟（RYT200）專業認證的吳佳容老師指導。吳老師在教學上以口令精準、動作安全著稱，並能針對不同程度的學員提供「差異化指導」。無論是瑜珈新手還是有基礎的學員，都能在安全的環境下，透過正位瑜珈的練習，感受身心靈的平衡與放鬆。

勞工局指出，本期課程設計豐富且紮實，內容包含：一、基礎與進階伸展：涵蓋前彎、後彎等基礎動作，改善長期久坐導致的肩頸僵硬。二、多元瑜珈流派：引入陰瑜珈、流動瑜珈及特殊的繩子瑜珈，增加練習的趣味與挑戰。三、身心自我覺察：著重呼吸法的培養，協助學員在忙碌工作之餘，學會如何自我覺察並強化核心肌群。

勞工局表示，過去旗山地區市民若想參與專業的瑜珈課程，往往需花費大量時間往返高雄市區。本次選定旗山圖書館三樓作為授課地點，就是希望透過實體授課的便利性，減輕學員負擔，讓「下班後去伸展」成為東高雄勞工觸手可及的生活選項。