慈濟歷經9年籌劃興建　花蓮第二座純失智日照中心啟用

▲▼「花蓮慈濟樂健康耆老學園」24日在吉安鄉正式揭牌啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為完善失智照顧服務體系，由慈濟基金會設立之純失智型日間照顧中心「花蓮慈濟樂健康耆老學園」24日在吉安鄉正式揭牌啟用。花蓮縣現有19座日間照顧中心，本次啟用後增為全縣第20座；同時為全縣第2座「純失智型」日間照顧中心也是吉安鄉第3處日間照顧服務機構，象徵失智友善照顧網絡再向前邁出關鍵一步。

縣長徐榛蔚表示，失智症照護需求逐年攀升，失智照顧已不僅是醫療議題，更是家庭與社區共同面對的重要課題。依花蓮縣114年統計，失智症推估人數為5,352人、確診人數4,980人，確診比率達93.05%，為全國第二；為打造更完整的失智友善照護網絡，縣內以4家失智共照中心為核心，推動篩檢至確診之「一條龍」服務，並建置醫療端與13鄉鎮、38處失智據點之轉銜綠色通道，提供延緩失智等支持服務。

徐榛蔚指出，日照中心是依失智者需求打造安全、友善且可自在活動的照顧空間，可收托45名純失智長者，並以「在地化、家庭式、小單元」模式提供就近服務，同步支持家庭減輕照顧壓力。中心內部採明亮採光與綠意空間設計，營造如同第二個家的友善氛圍；並規劃規律運動、有氧肌力、多元復能及營養餐食，搭配固定作息以協助維持身心功能與生活穩定。另由專業人員協助服藥管理與健康觀察，適時回饋家屬照護情形並提供建議，提升照顧品質。

花蓮縣政府未來將持續整合中央與地方資源，結合民間力量，擴充社區式長照服務量能，強化失智照顧支持網絡，讓縣內長者能在熟悉環境中安心生活，實現高齡友善、全齡照顧之施政目標。

「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經九年籌劃興建於今年2月24日正式對外服務，期望回應花蓮高齡化與失智照顧需求，打造結合陪伴、健康與社區共融的長者支持基地。

學園以「樂齡環保健康促進」為理念，透過團體活動、生活復能與人際互動，協助長者延緩退化、維持尊嚴並找回自信與價值。同時整合慈濟慈善、醫療與人文資源，讓照顧不只在機構內，更能與家庭及社區連結。

園區空間規劃完善，一樓設有樂健康小棧（照顧者咖啡館），提供家庭照顧者喘息與交流空間；家庭照顧者服務中心協助連結各項支持；銀髮蔬食食堂辦理供餐與共餐；長照達人館作為專業培訓及家屬教育平台。

二樓為失智型日間照顧中心，可服務 45 位符合資格的長者，依政府長照規定收費；另設慈馨會所（精障據點），透過過渡性工作訓練，陪伴 53 位會員逐步回歸社區。

另外，未來園區也將提供慈濟二手輔具供民眾免費申請，減輕照護者家庭負擔。三樓未來將規劃失智型團體家屋，提供 24 小時家庭式、溫暖安心的照護。

慈濟誠摯邀請您走進這座為長者而生的學園，見證在地安老願景如何落實，感受從服務到陪伴的溫度。

花蓮縣衛生局提醒，如有日間照顧、小規模多機能服務或日照喘息服務需求，歡迎洽花蓮縣長期照顧管理中心/各分站或撥打1966長照服務專線，由專人協助評估與媒合。