地方 地方焦點

慈濟南投四地同步送暖　助弱勢家庭、獨居老人圍爐迎新年

▲慈濟南投四地同步冬令發放，245戶弱勢家庭圍爐迎新年。（圖／慈濟基金會提供，下同）

▲慈濟南投四地同步冬令發放，245戶弱勢家庭圍爐迎新年。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將至，慈濟慈善事業基金會今日於南投、草屯、埔里、竹山等4鄉鎮市聯絡處同步舉辦冬令發放暨歲末圍爐，共有245戶弱勢家庭與獨居長者參加，獻上慈濟人的溫暖與祝福，也陪伴及關懷弱勢家庭歡喜迎新年。

活動現場的火鍋、年菜、美味蔬食等圍爐菜餚由慈濟志工親手烹煮，每一道菜都帶有濃濃的年味，並安排醫護人員為鄉親健康諮詢、邀請專業美髮師提供義剪服務，讓弱勢家庭也可以容光煥發過新年，書畫志工則在現場揮毫送春聯；與會鄉親吃團圓飯時，還可欣賞志工精心準備的表演節目。

▲慈濟南投四地同步冬令發放，245戶弱勢家庭圍爐迎新年。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟南投四地同步冬令發放，245戶弱勢家庭圍爐迎新年。（圖／慈濟基金會提供）

平日受慈濟關懷的戴先生表示，他曾經經商失利過著坎坷的生活，在徬徨無措時巧遇慈濟的協助，加上自己的堅持成立修車工作室，踏實做事建立口碑，生活也逐漸改善與安穩，同時也加入慈濟會員、從手心向上成為手心向下，也是讓愛與善再循環；草屯鎮公所秘書蕭豊琪也到場關心，表示慈濟人一直秉持著祥和與關懷的精神、將愛傳播出去，是安定社會的力量，鎮長簡賜勝也期許要與慈濟ㄧ樣營造祥和的社區，讓社會處處充滿溫暖。

▲慈濟南投四地同步冬令發放，245戶弱勢家庭圍爐迎新年。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會表示，今年全台預計辦理56場冬令發放暨圍爐活動，除部分偏遠山區獨老、及部分離島由志工逐戶發放冬令祝福，其餘場次均搭配圍爐活動，估計近2萬7000個家庭受惠，並與全聯合作發放冬令物資卡，讓照顧戶可就近採購過年所需之物資。

此外，竹山正覺寺在立法委員游顥服務處、淨心行善會、文殊寺、慈心園、卡登企業有限公司、京龍企業有限公司、雲林里長辦公室、益德鋼鐵、竹山金玉堂、成恩工程、竹山佛光會、南投縣政府機要秘書林孟麗以及救國團竹山團委會的支援與協助下，同樣於今天中午舉辦「2026年愛心寒士宴」，讓來自各方的弱勢朋友們在春節前夕享用美味的餐點，並感受到社會各界的關愛；廟方表示，活動不僅促進彼此的交流，更讓他們體會到助人的重要性。

▲▼竹山正覺寺辦理愛心寒士宴圓。（圖／竹山正覺寺提供）

▲▼竹山正覺寺辦理愛心寒士宴圓。（圖／竹山正覺寺提供）

▲2026年竹山正覺寺愛心寒士宴圓滿成功。（圖／竹山正覺寺提供）

更多新聞
