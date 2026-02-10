聖馬爾定醫院攜手長庚科大　推動護理人才共育新里程

▲共育護理人才，聖馬爾定醫院與長庚科技大學嘉義分部簽署MOU 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升護理專業人力素質，並支持在職護理人員持續進修與專業成長，聖馬爾定醫院近日與長庚科技大學嘉義分部正式簽署合作備忘錄（MOU），共同辦理二技進修部護理系「護理師在職專班」暨「護理碩士學分專班」。雙方透過制度化合作，建立穩定且完整的升學銜接機制，讓護理人員在兼顧工作之餘，亦能持續精進專業能力，為職涯發展開創更多可能。

依據合作規劃，聖馬爾定醫院護理師除可報讀二技進修部護理系外，未來亦可進一步銜接護理碩士學分課程，循序完成學術進修。此一模式不僅減輕護理人員升學負擔，也有助於培育兼具臨床實務與學術素養的專業護理人才。

聖馬爾定醫院陳美惠院長表示，臨床護理工作繁重，護理人員長期投入第一線照護，時間與體力相當有限，過往若有升學需求，往往需長途通勤或自行協調班表，負擔不小。此次與長庚科技大學嘉義分部合作設立在職專班，讓護理同仁能在熟悉的工作環境與地區完成進修，有效降低舟車勞頓的壓力，打造更友善且可長可久的學習條件。

陳美惠院長也指出，醫院一向重視護理專業的養成與發展，護理人員不僅是臨床照護的重要支柱，更是醫療品質與病人安全的關鍵。支持護理同仁持續進修，不僅是醫院的責任，更是對未來醫療品質的長遠投資。期盼透過與高等教育體系的合作，協助同仁在臨床實務之外，也能累積學術素養與專業視野，實踐工作與學習並進的目標。

長庚科技大學校長范君瑜表示，此次合作將學習資源引入在地，鼓勵護理同仁在臨床、教育及專業發展上持續精進，並將所學回饋於實際照護工作中。校方秉持「以人為本」的辦學理念，結合未來人機協作與智慧應用，致力培育具備專業能力、人文關懷與良好溝通素養的護理人才，進而提升整體照護品質。

優質醫療來自穩定且專業的照護團隊。透過此次合作，聖馬爾定醫院與長庚科技大學嘉義分部期盼共同培育兼具臨床能力與人文關懷的護理人才，營造尊重專業、重視學習、持續成長的友善職場環境，讓醫療服務更貼近病人需求，逐步累積整體醫療照護品質的正向力量，也吸引更多優秀護理人才投入臨床服務，為醫療體系注入穩定而堅實的專業動能。