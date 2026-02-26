管線開挖導致路面龜裂！ 二崙、崙背幹道翻新工程3月啟動

▲鄉長鍾東榮感謝各界協助爭取建設經費。（圖／記者游瓊華翻攝，下同。）

記者游瓊華／雲林報導

二崙鄉雲33線、雲21線及崙背鄉永昌路、南昌路等重要道路，因長年使用及管線施工影響，出現路面碎化、龜裂與凹凸不平等情形，影響用路安全與舒適。雲林縣政府自籌1450萬元修繕翻新，提升道路品質與耐久性。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞26日率交通工務局副局長廖珉鋒，會同議員李明哲、廖偉晴、二崙鄉長鍾東榮、立委張嘉郡秘書歐俊志及地方村長、鄉親，前往二崙鄉田尾村、大同村與崙背鄉市區現勘工程路段，聽取地方意見並說明改善規劃。



張麗善縣長表示，二崙鄉雲33線、雲21線及崙背鄉永昌路、南昌路，皆為居民對外聯絡與市區通行的重要幹道，車流量大。因電力、電信及自來水等管線埋設頻繁開挖，加上年久失修，導致路面破損、修補銜接不順，甚至產生噪音問題，已影響居民生活品質與行車安全，改善工程確有其急迫性。

▲現勘團隊逐段檢視路面狀況，確認改善範圍。



針對鄉親反映雲21線因管線問題加遽路面塌陷及不平整情形，張麗善責成交工局安排會勘，視實況儘量納入本次工程一併改善。另縣府須加強與各管線單位召開協調會議，要求落實回填品質與修復標準，提出具體改善方案，避免道路反覆開挖，延長使用年限。

二崙鄉長鍾東榮表示，雲33線與雲21線為二崙鄉各村落間重要聯絡道路，現況顛簸影響安全。感謝議員協助向縣府爭取經費，以及縣府長期支持地方建設，讓基層基礎建設得以逐步改善，縣長張麗善上任後全力支持提升二崙鄉基礎建設，投入超過3億元經費，只要公所提出計畫，幾乎全數答應，為鄉親打造更舒適安全生活家園，二崙進步看得見。

交通工務局副局長廖珉鋒說明，本次工程除辦理路面刨鋪外，也將進行人手孔調降作業，提升整體平整度；如施工中發現路基需加強處，將一併改善，確保工程品質。工程預計3月初進場施工，工期約50日曆天。施工期間如造成交通不便，請民眾多加體諒並配合現場交維措施。

