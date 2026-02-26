小心荷包！北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

▲北市科技執法建置有成，將持續增加路口科技執法地點。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



北市交通警察大隊3月1日起將於南京東路、復興北路口啟用路口多功能科技執法設備，針對該處多事故路口加強違規取締，項目包括闖紅燈、車輛不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛及違規停車等行為，進行科技取締開罰。北市警交大表示，該路口因交通流量大且事故頻傳，經評估後納入科技執法設置範圍，期透過設備自動化蒐證與舉發，提高違規成本，以降低事故風險。

警方提醒用路人，駕駛人行經交岔路口時，直行車輛不得佔用左轉專用車道，轉彎車輛應提前駛入內、外側轉彎專用車道，並依標誌、標線、號誌指示行駛，不得跨越雙白、雙黃線，以維持路口秩序與行車安全。



此外，配合北市公共運輸處規劃，自同日起於5處公車站區啟用科技執法設備，包括捷運台大醫院站、中華路北站、松山商職站、松山高中站等公車站點，取締項目主要針對違規停車妨害公車通行及乘客上下車等違規樣態。

警方指出，相關站區長期存在車輛違停情形，影響公車進出站與乘客上下車安全，亦妨礙其他用路人通行。北市交大強調，科技執法目的在於提升違規偵測效率與蒐證客觀性，減少人力執法爭議，但後續事故改善成效與交通流量變化，仍需持續觀察與檢討。警方呼籲駕駛人遵守交通規則，以降低事故風險並維護公共運輸運作秩序。

