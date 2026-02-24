5700萬整治末端排水　雲林二崙鄉防洪升級正式動工

▲立法委員劉建國與水利署人員向鄉親解說渠道拓寬與護岸強化設計。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

農田水利署雲林管理處昨（23）日在二崙鄉舉行「東港后中排改善工程」開工說明會，現場聚集眾多農民與居民，關切這項攸關排水與防洪安全的基礎工程。與會者在春日微風中聆聽簡報、交換意見，期盼多年水患隱憂能隨工程啟動逐步改善。

立法委員劉建國致詞表示，二崙地勢位處排水末端，承接各地匯流雨水，過去大義崙排水系統因渠道老化、砌石坍塌與雜草叢生，通水斷面縮減，每逢豪雨便易溢堤成災，農民長年飽受淹水之苦。為改善困境，他向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，成功核定5700萬元投入整治，未來可提升約99公頃集水區排水能力，大幅降低淹水風險。

農田水利署副署長林國華從工程專業面說明，本次將新設1,037公尺座槽與26公尺強化護岸，透過拓寬渠道斷面與結構補強，讓豪雨來臨時水流更順暢、排放速度更快，同時也會重新刨鋪併行農路AC路面，使農機與車輛通行更安全。工期680天，預計2028年1月3日完工，他也提醒施工期間若造成出入不便，盼地方多予體諒，讓工程順利完成。

▲二崙鄉東港后中排改善工程動工。（圖／記者游瓊華翻攝）

農田水利署雲林管理處長林富元指出，過去渠道老舊導致基層工作站每年需投入大量人力與經費疏濬維護，負擔沉重；工程完成後，標準化渠道可降低年度維護成本與巡查壓力，不僅提升硬體，也象徵水利管理邁向現代化，讓資源得以投入更多農村建設。

說明會尾聲，劉建國強調，地方建設沒有停頓的理由，未來仍將持續爭取資源改善水利與農業環境。現場農民望著即將動工的渠道示意圖，不少人低聲討論水流方向與田區位置，神情中既有期待，也有對家園更安全未來的想像。