地方 地方焦點

春節後強力執法！東港警啟動闖紅燈取締專案　首日抓20件

▲東港警方取締闖紅燈勤務，第一天告發20件。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方取締闖紅燈勤務，第一天告發20件。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節假期結束後，民眾陸續恢復上班、上學，交通流量逐步回升。為防制因貪快搶快、闖紅燈所引發的交通事故，確保民眾日常通行安全，東港警分局自23日起實施「全縣性闖紅燈違規取締專案」，針對轄區易肇事路段及重要交岔路口加強取締勤務，維護良好交通秩序。專案首日即取締20件違規案件，展現警方執法決心。

東港警分局表示，連假過後雖然車流恢復正常，但仍有部分駕駛人心存僥倖，未依號誌行駛，極易在路口釀成碰撞事故。本次專案勤務將結合定點攔查與機動巡邏，加強取締闖紅燈直行、左轉、迴轉及右轉等違規行為，期盼有效降低事故發生率。

依據《道路交通管理處罰條例》第53條規定，汽機車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口，若有闖紅燈直行、左轉或迴轉情形，處新臺幣1,800元以上5,400元以下罰鍰；闖紅燈右轉則處600元以上1,800元以下罰鍰。另依同條例第74條第1項第1款規定，慢車（含自行車、微型電動二輪車）駕駛人闖紅燈者，處300元以上1,200元以下罰鍰。

東港警分局呼籲，春節假期結束後，更應養成守法、穩定的駕駛習慣，行經路口時見黃燈應減速、準備停等，切勿因趕時間而違規通行。警方將持續透過執法與宣導並行的方式，提醒用路人建立防禦駕駛觀念，共同營造安全、有序的交通環境，讓每一趟通勤都能平安返家。

地方最新

寒假結束，新學期今(23)日開學，為確保學童上、放學期間的人身與交通安全，東港警分局同步啟動「護童專案勤務」，結合民防、義警、志工及校方人員，在各國中小學周邊重要路口加強交通疏導與巡守，提升見警率與安全防護，讓孩子安心上學、平安回家。

東港警會同善心人士　贈弱勢家庭物資

機車車牌「翹牌」怎認定違規？警政署給答案

年前強化執法　斗六分局1晚查獲12件

南警五分局推「轉運紅單」「助你脫單」宣導交通安全

東港警闖紅燈交通安全春節後違規取締

讀者迴響

熱門新聞

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

