國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不理川普！　歐盟暫停批准美國貿易關稅協定

▲ 美國總統川普與歐盟委員會主席馮德萊恩去年宣布美國與歐盟達成貿易協議。（圖／路透）

▲ 美國總統川普與歐盟委員會主席馮德萊恩去年宣布美國與歐盟達成貿易協議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

在美國最高法院推翻總統川普大部分關稅政策後，歐洲議會最新決定，暫停與美國全面貿易協議的批准程序。於布魯塞爾召開的歐盟緊急會議中，歐洲議員一致認為，美方目前提出的承諾已變得「非常不確定」，因此不宜倉促批准。

歐盟：不確定美國是否能履行承諾

CNBC報導，歐洲議會國際貿易委員會主席蘭格（Bernd Lange）表示，「一切變得難以預料，沒有人知道接下來會發生什麼……目前也不清楚是否還會出現其他變數，更無法確認美國是否能真正履行協議承諾。」

去年7月，川普與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）達成協議，原意在消除白宮所稱美國出口商在多個領域面臨的「貿易壁壘」。美方當時形容該協議為「跨大西洋聯盟的現代化」。馮德萊恩則指出，協議在「不確定的時期創造了確定性」，為大西洋兩岸公民與企業帶來穩定與可預測性。

美歐一度達成協議　但進展緩慢

依照原協議內容，美國對歐盟進口商品的大部分關稅上限為15%，飛機與零件、仿製藥、半導體設備、部分農產品，以及美國無法取得的部分關鍵原材料關稅降為0%。然而自去年夏天以來，該協議進展緩慢，因歐洲議會仍在處理歐盟內部的落實程序。

川普想拿格陵蘭　關稅進展成歐洲議會籌碼

去年11月中旬，川普曾表示，若無法取得格陵蘭島，將對8個歐洲國家加徵關稅。歐洲議會隨即暫停批准程序。蘭格批評，美國威脅歐盟成員國的領土完整與主權，並將關稅作為脅迫工具，已削弱歐美貿易關係的穩定性與可預測性。

在英國、歐盟與相關國家強烈反對下，川普後續未再推動格陵蘭相關行動，也未進一步落實加稅威脅。但議員對其政策仍保持高度戒心，決定觀望而非急於簽署。

歐洲認為不必急於批准協議

最高法院裁定川普關稅違法後，歐洲更認為沒有必要倉促批准協議。歐盟貿易發言人吉爾（Olof Gill）表示，「美國需要向我們完整說明情況，而川普政府目前的說法尚未讓歐盟滿意。」他補充，雙方仍在接觸，但「美方需要做出更多說明」。

中國則表示將蒐集更多資料並審視法院裁決，同時呼籲美國全面放棄關稅。另有媒體報導，印度貿易談判代表已取消原定赴華盛頓的磋商行程，但印度商務部尚未證實。

