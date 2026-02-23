　
國際

快訊／川普警告各國：誰敢利用最高法院裁決耍花招「關稅會更高」

▲▼美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普23日於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，若有任何國家企圖利用最高法院日前推翻其對等關稅的裁決耍花招，將面臨比近期協議條件更高的關稅。他更警告，「尤其是那些多年甚至數十年剝削美國的國家，各國當自重！」川普強硬表態，凸顯他對最高法院裁決的不滿。

最高法院20日以6比3裁定川普針對全球各國徵收的對等關稅違法，對川普核心經濟政策造成重大打擊。消息人士透露，裁決公布時，川普在白宮會議中詢問幕僚「所以敗訴了？」並提前結束會議，隨即準備回應。20日晚間，川普透過社群媒體宣布簽署行政命令，對所有美國貿易夥伴加徵10%全球關稅，隔日再上調至15%。

美國海關及邊境保衛局（CBP）宣布，自24日凌晨起，正式停止依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的關稅。CBP提醒，此次停收僅限IEEPA相關關稅，其餘依據《232條款》或《301條款》課徵的關稅不受影響。專家指出，最高法院裁定將導致已收取的約1750億美元關稅可能須退還，對美國財政影響龐大。

貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）強調，外國政府仍須遵守已達成的貿易協議，部分國家協議稅率如馬來西亞、柬埔寨仍維持19%，未談判國家如巴西則可能從40%降至15%。川普此番發文與新關稅措施一脈相承，顯示他仍將以高關稅作為貿易談判籌碼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀

我方根據美國公布所稱的「對等貿易協定」於美東時間2月12日在華府簽署。依照美國貿易總署（USTR）文件，雙邊貿易談判的產出是Agreement between the American Institute in Taiwan and the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States on Reciprocal Trade between the United States of America and T

關鍵字：

川普最高法院關稅貿易政策美國

