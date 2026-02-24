川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在美國最高法院裁定總統川普先前依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對多國加徵關稅違法後，川普政府正評估改以「國家安全」為由，啟動新一波關稅措施。美媒體指出，白宮正研擬運用《1962年貿易擴張法》第232條款，對6項關鍵產業產品課徵新關稅，以延續其貿易政策。

最高法院日前以6比3裁定，川普援引IEEPA大規模課徵「對等關稅」逾越職權。判決出爐後，川普改依《1974年貿易法》第122條宣布對全球商品徵收10%關稅，隨後提高至15%。不過，第122條僅能實施150天，若要延長須經國會批准。

川普政府針對多項產品研擬課新稅

《華爾街日報》報導，在此情況下，白宮考慮擴大運用第232條款。該條款允許總統在認定進口產品威脅國家安全時調整關稅。潛在課稅範圍包括大型電池與儲能設備、電力與電信設備、鑄鐵與塑膠管材，以及部分工業化學品。

報導指出，相關部門已針對半導體與太陽能材料等產業展開或規劃第232調查，調查結果將成為課稅依據。由於第232條款以國家安全為法源，不受此次裁決影響，因此被視為維持關稅政策的重要工具。

分析認為，川普政府並未因司法挫敗放棄關稅策略，而是改以其他法律途徑推動。新關稅的時程與範圍尚未確定，但已為全球貿易環境增添變數。