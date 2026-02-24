金融時報：美新關稅「台灣關稅」降逾1％　2國受益最大

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國最高法院判決總統川普的「全球對等關稅」違法，讓急於與美方敲定協議的國家處境尷尬。美國長期以來的盟友，包括日本、英國、歐盟，將承受新關稅帶來的最大衝擊，反觀中國與巴西等曾受到川普嚴厲批評的國家，在新關稅下平均關稅降幅最大，巴西降幅甚至可到13.6個百分點。值得注意的是，台灣在這場「關稅更新」中，也可能成為受益者。

中國、巴西受益最大 英國吞關稅增幅最多

英國《金融時報》指出，美國最高法院裁決出爐後，川普隨後宣布援引1974年貿易法第122條簽署公告，對全球實施15%關稅；然而過去遭他嚴厲點名的國家，如今反而可能受益最大，包括中國與巴西。獨立監測機構Global Trade Alert分析指出，在新關稅架構下，巴西平均關稅將下調13.6個百分點，降幅最大；中國緊隨其後，下調7.1個百分點。

相較之下，英國、歐盟與日本等美國長期盟友受衝擊最重。英國原本適用10%關稅。Global Trade Alert執行長弗里茲表示，中國、巴西、墨西哥與加拿大等先前成為白宮鎖定目標、並依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅的國家，「如今關稅降幅反而最顯著」。

貿易加權平均關稅稅率降幅 台灣有1％多

對此，根據金融時報製作圖表，台灣在此次貿易加權平均關稅稅率降幅中，屬於受益者一方。巴西為受益最多國家，關稅下調幅度近14％，中國下調逾7％，印度、越南與加拿大下調逾2％，台灣的下調幅度也有近2％。

身為美國「長期且最堅定的盟友」英國，關稅上調幅度2％為最多，日本也上調近1％。

▲美國新關稅下，全球關稅降幅，正數代表整體關稅下降。（圖／記者張靖榕製圖）



東南亞製造國受益

越南、泰國與馬來西亞等對美順差龐大的亞洲製造國屬於新關稅受益方。越南去年7月與美國達成架構協議，同意20%關稅，但協議尚未定案。為避免懲罰性關稅，亞洲多國已取消多項美國進口品關稅，做出讓步。當時各國即便預期最高法院可能推翻對等關稅，仍認為川普會另尋法律依據課稅，選擇盡早談妥。

美方檢視不公平貿易行為

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，「我們沒有IEEPA賦予的同樣彈性，但我們將進行調查，只要調查結果合理，就能課徵關稅。我們預期現行關稅計畫將保持延續性。」他指出，川普將全球關稅從10%提高至15%，是因為「情勢的緊迫性要求他運用全部權限」。

葛里爾表示，他已與其他國家對口官員討論既有協議，包括與歐盟的協議，且沒有任何貿易夥伴表示「協議取消」。他也指出，其辦公室預期將針對產能過剩啟動不公平貿易調查，「將涵蓋許多亞洲國家」，「我們正在檢視不公平貿易行為，例如海外稻米補貼問題，這些補貼傷害了美國稻農。」

葛里爾補充，新全球關稅不會影響川普即將與中國國家主席習近平的會面。