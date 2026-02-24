　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融時報：美新關稅「台灣關稅」降逾1％　2國受益最大

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國最高法院判決總統川普的「全球對等關稅」違法，讓急於與美方敲定協議的國家處境尷尬。美國長期以來的盟友，包括日本、英國、歐盟，將承受新關稅帶來的最大衝擊，反觀中國與巴西等曾受到川普嚴厲批評的國家，在新關稅下平均關稅降幅最大，巴西降幅甚至可到13.6個百分點。值得注意的是，台灣在這場「關稅更新」中，也可能成為受益者。

中國、巴西受益最大　英國吞關稅增幅最多

英國《金融時報》指出，美國最高法院裁決出爐後，川普隨後宣布援引1974年貿易法第122條簽署公告，對全球實施15%關稅；然而過去遭他嚴厲點名的國家，如今反而可能受益最大，包括中國與巴西。獨立監測機構Global Trade Alert分析指出，在新關稅架構下，巴西平均關稅將下調13.6個百分點，降幅最大；中國緊隨其後，下調7.1個百分點。

相較之下，英國、歐盟與日本等美國長期盟友受衝擊最重。英國原本適用10%關稅。Global Trade Alert執行長弗里茲表示，中國、巴西、墨西哥與加拿大等先前成為白宮鎖定目標、並依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅的國家，「如今關稅降幅反而最顯著」。

貿易加權平均關稅稅率降幅　台灣有1％多

對此，根據金融時報製作圖表，台灣在此次貿易加權平均關稅稅率降幅中，屬於受益者一方。巴西為受益最多國家，關稅下調幅度近14％，中國下調逾7％，印度、越南與加拿大下調逾2％，台灣的下調幅度也有近2％。

身為美國「長期且最堅定的盟友」英國，關稅上調幅度2％為最多，日本也上調近1％。

▲美國新關稅下，全球關稅降幅，正數代表整體關稅下降。（圖／記者張靖榕製圖）

▲美國新關稅下，全球關稅降幅，正數代表整體關稅下降。（圖／記者張靖榕製圖）

東南亞製造國受益

越南、泰國與馬來西亞等對美順差龐大的亞洲製造國屬於新關稅受益方。越南去年7月與美國達成架構協議，同意20%關稅，但協議尚未定案。為避免懲罰性關稅，亞洲多國已取消多項美國進口品關稅，做出讓步。當時各國即便預期最高法院可能推翻對等關稅，仍認為川普會另尋法律依據課稅，選擇盡早談妥。

美方檢視不公平貿易行為

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，「我們沒有IEEPA賦予的同樣彈性，但我們將進行調查，只要調查結果合理，就能課徵關稅。我們預期現行關稅計畫將保持延續性。」他指出，川普將全球關稅從10%提高至15%，是因為「情勢的緊迫性要求他運用全部權限」。

葛里爾表示，他已與其他國家對口官員討論既有協議，包括與歐盟的協議，且沒有任何貿易夥伴表示「協議取消」。他也指出，其辦公室預期將針對產能過剩啟動不公平貿易調查，「將涵蓋許多亞洲國家」，「我們正在檢視不公平貿易行為，例如海外稻米補貼問題，這些補貼傷害了美國稻農。」

葛里爾補充，新全球關稅不會影響川普即將與中國國家主席習近平的會面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮創辦人「遺產聚寶盆」10年漲5倍　張國煒649億入袋
高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入
阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了
川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」
溼答答！　首波春雨要來了
川普違憲台灣危險？　學者：「晶片偷竊論」把台灣推進新一輪風暴
明變天！　連假「雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大毒梟遭擊斃引報復！　墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

英男飛美國大掃貨！買「10顆硬碟」送紐約5天4夜　驚人價差曝光

秘魯軍用直升機救災任務墜毀　15人全數罹難

不理川普！　歐盟暫停批准美國貿易關稅協定

川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」

金融時報：美新關稅「台灣關稅」降逾1％　2國受益最大

林昶佐再登芬蘭大報　強調「台灣不苟活求生」：願成民主夥伴後盾

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

美軍空襲「加勒比海」運毒船3死　影片曝光

珠寶界震撼彈！「3563克拉」巨型紫星彩寶被挖出　身價飆126億

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

大毒梟遭擊斃引報復！　墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

英男飛美國大掃貨！買「10顆硬碟」送紐約5天4夜　驚人價差曝光

秘魯軍用直升機救災任務墜毀　15人全數罹難

不理川普！　歐盟暫停批准美國貿易關稅協定

川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」

金融時報：美新關稅「台灣關稅」降逾1％　2國受益最大

林昶佐再登芬蘭大報　強調「台灣不苟活求生」：願成民主夥伴後盾

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

美軍空襲「加勒比海」運毒船3死　影片曝光

珠寶界震撼彈！「3563克拉」巨型紫星彩寶被挖出　身價飆126億

高金素梅「鍊金術」揭穿！　陳耀訓哥哥列被告

大毒梟遭擊斃引報復！　墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

英男飛美國大掃貨！買「10顆硬碟」送紐約5天4夜　驚人價差曝光

《惡靈古堡9》上市前劇情外流　官方罕見發文呼籲：請不要這樣

密宗灌頂變性騷！　佛大碩生被仁波切狂摸下體：在吸收穢氣

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

川普關稅被推翻　學者示警「對台灣壓力未減輕」

秘魯軍用直升機救災任務墜毀　15人全數罹難

高金3大罪涉貪超過800萬　防火牆將崩塌

好多男生中了！　醫揭「3個女生不懂行為」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

國際熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

快訊／美國下令撤離貝魯特非必要人員

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

法院遇殺子仇人　父衝上去壓地暴揍

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

3563克拉巨紫星彩寶被挖出　身價126億

日本大阪Brand Off遭竊！歹徒破窗狂掃

川普考慮軍事打擊　伊朗外交部強硬反擊

林昶佐再登芬蘭大報　強調「台灣不苟活求生」

貝森特批谷愛凌批代表中國　她回擊

更多熱門

相關新聞

川普違憲台灣危險？　「晶片偷竊論」把台灣推進新一輪風暴

川普違憲台灣危險？　「晶片偷竊論」把台灣推進新一輪風暴

2026年2月，美國最高法院用 6:3 的票數，對川普的 IEEPA 全球關稅按下煞車鍵：IEEPA不授權總統課徵關稅，而「課稅／關稅」的憲法權力屬於國會。這不是一場單純的貿易法爭執，而是一次憲政警告：在川普的「一支手機、一紙公告」與國會的稅收權之間，畫出了一條紅線。

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」打造跨專業整合服務

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」打造跨專業整合服務

關鍵字：

美國北美要聞川普關稅台灣

讀者迴響

熱門新聞

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

總愛強詞奪理的三大星座！

快訊／大樂透槓龜　貳獎一注獎落高雄

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面