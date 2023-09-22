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社會 社會焦點 保障人權

秋冬之際蜂群具攻擊性　專家三招教如何避免招惹虎頭頭蜂攻擊

▲桃園市政府農業局指出，每年8至11月間常見蜂類螫人事件，圖為常見的黃腰虎頭蜂。（圖／桃園市農業局提供）

▲桃園市政府農業局指出，每年8至11月間常見蜂類螫人事件，圖為常見的黃腰虎頭蜂。（圖／桃園市農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

每年秋冬之際是虎頭蜂等蜂類繁殖期間，也是攻擊性最強季節，桃園市政府農業局平均都會接獲6000至7000件請求摘除虎頭蜂巢通報案件，其中又以威氏虎頭蜂與黑尾虎頭蜂較多；針對新北山區有多達20名登山客遭虎頭蜂螫傷，還造成2人不治之不幸意外，農業局建議，若遇見虎頭蜂時切記低調、安靜與躲避等三招，可避免被虎頭蜂攻擊。

▲台灣秋冬之際常見的黃腳虎頭蜂。（圖／桃園市農業局提供）

▲台灣秋冬之際常見的黃腳虎頭蜂。（圖／桃園市農業局提供）

桃園市農業局表示，台灣常見虎頭蜂類主要有7種，即台灣大虎頭蜂（俗稱地龍蜂）、黑尾虎頭蜂、黑腹虎頭蜂、擬大虎頭蜂、黃腰虎頭蜂、威氏虎頭蜂與黃腳虎頭蜂等。虎頭蜂攻擊與遭蜜蜂攻擊大不相同，虎頭蜂可以連續螫人無數次，蜜蜂僅螫完一次後就會死亡，因此遭虎頭蜂螫相對更為危險。

▲台灣秋冬之際常見的黑腹虎頭蜂。（圖／桃園市農業局提供）

▲台灣秋冬之際常見的黑腹虎頭蜂。（圖／桃園市農業局提供）

根據養蜂專家分析，虎頭蜂分為採集蜂、守衛蜂、巡邏蜂及攻擊蜂。其中採集蜂多半不會主動螫人，除非在飛行過程中，遇到疑似敵害才會變成攻擊蜂。守衛蜂則是在蜂巢出入口觀察附近環境是否有敵害入侵，一般人不容易看到牠們行蹤；巡邏蜂則在蜂巢受到騷擾震動時，會立即飛出巡邏尋找敵害，危機過後巡邏蜂才會自動撤退，人們一旦發現蜂類在身體或頭部附近盤旋不去，極可能是遇到巡邏蜂，屆時要提高警覺；攻擊蜂則是在蜂巢遇到侵擾或受到敵害攻擊時，由巡邏蜂與其他蜂巢內蜂群轉變為攻擊蜂，從蜂巢中大量飛出，針對敵害直接螫刺，隨著螫針的毒液同時釋放費洛蒙，召集其他攻擊蜂加入攻擊行列，直到將敵害驅離防禦範圍為止。

▲台灣秋冬之際常見的中華大虎頭蜂。（圖／桃園市農業局提供）

▲台灣秋冬之際常見的中華大虎頭蜂。（圖／桃園市農業局提供）

針對新北市日前有20名登山客遭虎頭蜂群起攻擊，甚至造成2人不幸死亡之慘劇，桃市農業局建議，如何在野外避免虎頭蜂攻擊，專家提供三招可避免：
一，低調：從事戶外活動時盡量穿戴表面光滑之淺色衣帽，避免過於鮮豔、深黑色毛織品或表面粗糙衣帽，儘量不要使用味道太重香水或香味太濃郁的洗髮精。
二，安靜：登山時避免大聲喧嘩，不要在崖邊步道向邊坡山下丟擲石塊、避免在林下步道拉扯粗大樹藤、不要走進路跡不明芒草草叢荒地，以避免觸動蜂窩引發虎頭蜂攻擊。
三，躲避：在野外遇到虎頭蜂，千萬不要招惹，一旦遭受蜂群攻擊，應儘速離開，切忌用手拍打、揮舞，可用衣物或帽子護住頭部與頸部，壓低身體離開現場。建議可穿有帽子的衣服如帽T登山，必要時可用保護頭部。

▲台灣秋冬之際常見的姬虎頭蜂。（圖／桃園市農業局提供）

▲台灣秋冬之際常見的姬虎頭蜂。（圖／桃園市農業局提供）

農業局提醒，若不幸遭到虎頭蜂螫咬時，會有劇烈疼痛感、腫脹與搔癢等症狀，切勿以手擠壓傷口，宜使用消毒過尖頭鑷子或利用消毒刀片將蜂針挑出，然後清潔傷口，再施以冰敷以減輕疼痛與腫脹症狀。同時需注意是否出現急性過敏症狀，如暈眩、心悸、呼吸困難或意識不清等，為防止急性休克，應立即致電119並儘速就醫。若在居家附近發現蜂巢，請撥打119或1999進行通報。

民眾如有不清楚處，可至桃園市政府農業局網站－便民服務－檔案下載－民眾常用下載（https://agriculture.tycg.gov.tw/），瀏覽認識蜂蛇懶人包、戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊，可進一步瞭解蜂類知識與遇到蜂螫該如何處理等觀念。

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