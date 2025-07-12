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桃園溪海西瓜節復刻古早味西瓜綿料理　市府推惜食文化

▲「2025年溪海休閒農業區西瓜節收成日活動」今天登場，市府農業局會同大園區公所舉辦，桃園市議會議長邱奕勝、市府祕書長溫代欣等人都出席。（圖／市府農業局提供）

▲「2025年溪海休閒農業區西瓜節收成日活動」今天登場，市府農業局會同大園區公所舉辦，桃園市議會議長邱奕勝、市府祕書長溫代欣等人都出席。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2025年溪海休閒農業區西瓜節收成日活動」今（12）日登場，活動主旨在動推廣在地優質瓜果，市府秘書長溫代欣現身主講提供民眾西瓜種植知識，還邀請廚藝達人復刻3道古早味「西瓜綿」料理，讓遊客深入體會早年農村的惜福、惜食文化。

▲市府祕書長溫代欣等人為維持瓜果品質決定讓果瓜暫留田區。（圖／市府農業局提供）

▲市府祕書長溫代欣等人為維持瓜果品質決定讓果瓜暫留田區。（圖／市府農業局提供）

這項溪海休閒農業區西瓜節收成日活動由桃園市政府、桃園市大園區公所及溪海休閒農業發展協會共同辦理，出席者包括桃園市議會議長邱奕勝、市議員徐其萬、游吾和與市府秘書長溫代欣及溪海休閒農業發展協會多人均出席。

▲桃園市議會議長邱奕勝、市議員徐其萬、游吾和與市府秘書長溫代欣等人為溪海西瓜節強力推薦。（圖／市府農業局提供）

▲桃園市議會議長邱奕勝、市議員徐其萬、游吾和與市府秘書長溫代欣等人為溪海西瓜節強力推薦。（圖／市府農業局提供）

市府秘書長溫代欣表示，溪海休閒農業區西瓜節，已邁入第7年辦理，除邀請大小朋友親自種植及採收西瓜，體驗當農夫趣味外，每年還加入創意元素，推出各式創意料理、DIY手作等。今年收成日受到丹娜絲颱風外圍環流影響，連日降雨導致西瓜甜度降低，為維持瓜果品質決定讓瓜果暫留田區，延後採收期程，並視情況分批選採，以提升果肉口感與品質，同時也借此機會讓參與民眾瞭解農業種植依賴天候的不確定性。

此外，活動量身復刻西瓜綿特色餐，包括「涼拌翠皮西瓜」、「西瓜綿虱目魚湯」和「西瓜綿炒五花肉」，由廚藝達人詳細解說西瓜綿製作方式與料理食譜分享，即使每年參加，也能享有新鮮樂趣。

▲「2025年溪海休閒農業區西瓜節收成日活動」今天登場，市府農業局推出西瓜綿料理食譜。（圖／市府農業局提供）

▲「2025年溪海休閒農業區西瓜節收成日活動」今天登場，市府農業局推出西瓜綿料理食譜。（圖／市府農業局提供）

農業局長陳冠義指出，「西瓜綿」有兩種，一種是利用西瓜在「疏果」時淘汰，生長品相不佳的幼果為食材。另一種又稱「翠衣」，是利用西瓜皮削下來綠色部分為食材。這兩種食材經過鹽漬、發酵、脫水後，就能作成兼具甘、鹹、酸風味、可去腥提味的西瓜綿，也讓遊客品味早年時期農家惜福、惜食的生活智慧料理。

陳冠義強調，今年西瓜節特別強調環保永續概念，引入紙農膜種植西瓜，而溪海試種品種為華寶種大西瓜，5月開花期間遭逢多日大雨，導致結果品質與收成產量未如預期，所幸溪海也種植不少鳳光小西瓜，遊客們依舊可滿載而歸。

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