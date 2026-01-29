　
國際

美國又「TACO」！　川普：我們會和韓國協調解決關稅

▲川普與南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普不滿南韓國會遲遲未通過美韓貿易協定，26日才在社群平台揚言，將把對南韓關稅從15％調高至25％，不到一天就臨陣退縮（TACO）。川普27日改口表示，美國與南韓將會一起「找到解決方案」，為後續對話保留空間。美國貿易代表葛里爾（Katherine Tai）也證實，雙方已經通過電話，南韓貿易官員預計本周訪問華府，就相關議題展開討論。

川普「關稅拳」威力驟減

川普再度以關稅作為談判籌碼，卻未對南韓股市造成明顯衝擊。南韓綜合股價指數（KOSPI）28日持續上漲，收盤勁揚1.69％，再創歷史新高，主要受到人工智慧與機器人技術產業發展帶動。截至28日，南韓股市總市值達3.25兆美元，超越德國的3.22兆美元，躍升為全球第十大股市，台灣則是坐七望六。

再次驗證「TACO」

TACO為縮寫，全文是「Trump Always Chickens Out」，中文翻譯就是「川普總是臨陣退縮」，該詞最早出現在2025年5月，當時川普丟出全球關稅震撼彈沒多久，但金融界漸漸看出川普政府「只要苗頭不對就趕快縮」的行為模式。

綜合外電報導，川普離開白宮前往愛荷華州途中，被媒體問及南韓關稅議題時回應表示，「我們會和南韓想辦法解決的」，但未進一步說明細節。葛里爾則指出，美方先前將南韓關稅從25％降至15％，換取首爾承諾在美國投資3500億美元、開放更多美國汽車進入南韓市場，並取消部分非關稅障礙，但相關投資法案卻未能在國會過關，僅提出與數位服務相關的新法案。

葛里爾接受《福斯新聞》訪問時表示，美國對南韓並無敵意，但南韓未能在農業、工業與數位服務等承諾上落實改革。他指出，美國對南韓的貿易逆差在2020年為250億美元，至前總統拜登任內擴大至650億美元，這種情況「不可持續，必須改變」。

南韓政策引發美國政界批評

外界也注意到，南韓國會去年底通過《情報通信網法》修正案，加強打擊AI深偽（Deepfake）廣告與假訊息，今年1月金融監理院也宣布，將對大型電商與流通平台建立更完整的監管機制，相關政策在美國政界引發批評。

《韓聯社》報導，川普宣布調高關稅後，南韓政府隨即啟動應對機制。外交部長趙顯28日表示，首爾已與美國國務院聯繫溝通；正在加拿大訪問的產業通商部長金正官，結束行程後將轉赴美國，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會談。通商交涉本部長呂翰九也將訪美，與葛里爾進行協商。

南韓與美國去年11月簽署合作備忘錄（MOU），南韓政府同月已將相關貿易法案送交國會，原預計2月召開會議表決。目前共有5項落實對美投資的法案仍在審議中，卻在尚未完成立法前，先遭川普「先發制人」施壓。

01/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

