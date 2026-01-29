　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「加熱菸200支免稅」有雷！2月新制懶人包　高鐵增台南直達車

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵列車。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵增開直達台南的列車。（示意圖／台灣高鐵提供）

生活中心／綜合報導

即將邁入2月，又有多項新制上路，其中最受矚目的就是加熱菸，可免稅攜200支入境，但國內核定通過品項在國外均未販售，攜未經核定品項回國最高罰500萬元。另外，高鐵周一至周五將加開直達台南的車次；過年前換新鈔，銀行郵局455據點2月9日起可兌換。《ETtoday新聞雲》整理新制懶人包，供讀者參考。

》加熱菸200支免稅有陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅，2月1日起施行。

不過，國健署提醒，目前國內通過的兩家業者表示其他國家「沒有台灣通過的相同品項和組合元件」，所以入境旅客還是「不能從其他國家攜帶加熱菸和組合元件進來台灣」，只能在台灣本島及離島免稅店買合法通過的產品，若違規攜帶從國外買的電子煙/加熱菸相關產品或元件，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰。【更多詳情】

▲▼免稅菸酒。（圖／ETtoday攝影中心）

▲財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定。（圖／ETtoday攝影中心）


》高鐵增開「台北-台南」直達車

台灣高鐵表示，因應旅客需求並提升服務品質，2月2日起再增班，每周增開夜間時段南下列車共計6班次，總班次將達1,134班；新增開車次採全新停靠模式，其中1985車次自每周一至每周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站。【更多詳情】

》虎航新名牌移除中文姓氏

台灣虎航宣布，因應現代社群媒體發達，兼顧服務識別與第一線同仁隱私，自2月1日起，第一線同仁可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌。新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識，透過調整資訊呈現方式，避免全名過度揭露，讓同仁能在更具安全感的環境下，專注於執行旅客服務及飛航安全程序。

》過年換新鈔2/9起可兌換

換新鈔成為每年「儀式感」濃厚的動作，央行宣布，已請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定全台共455家分行及郵局，作為今年指定兌鈔據點，自2月9日起至2月13日可以兌換。

民眾可透過Google地圖（https://reurl.cc/W8aYDO）查詢。兌換期間，各指定兌鈔據點門口及營業廳將貼出公告，說明「本分行（郵局）提供兌換新鈔」及「壹佰元券每人限兌100張，其餘面額酌量供應」等規定。有兌換需求的民眾請提早規劃。

》北北基計程車春節加成

為因應春節期間計程車營運成本與需求增加，新北市交通局公告，2026年計程車春節加成自2月11日0時起至2月22日24時止，期間加成30元費用將直接納入跳表金額，並與台北市、基隆市同步，提醒民眾搭車前留意計費方式，保障自身權益。

》新北桃園生生喝鮮乳　北市放寬2歲申請

新北市政府表示，「新北鮮奶幸福週」將於2月23日開學日正式啟動，每週將提供設籍或就讀新北市的2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52週不中斷，預估超過33萬名孩子受惠。此外，自8月31日起，將擴及公私立國中學生。

▲▼新北鮮奶幸福週。（圖／市府提供）

▲新北鮮奶幸福週。（圖／市府提供）

桃園市政府也宣布，自2月23日起推出「生生喝鮮乳－桃園鈣健康」計畫，凡設籍桃園市2至12歲兒童可憑卡至超商兌換鮮乳或豆漿，未就學孩童家長可至桃園網路e指通線上申請卡片，或至各區公所、圖書館及教育局申辦。

▲▼「生生喝鮮乳－桃園鈣健康」計畫。（圖／市府提供）

▲「生生喝鮮乳－桃園鈣健康」計畫。（圖／市府提供）

另外，台北市教育局表示，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策自2月起放寬申請條件，補助對象向下延伸至「生理年齡」滿2歲的幼兒。只要設籍台北市，不論是否就讀幼兒園，只要滿2足歲當月，即可申請幼兒數位卡證，每週兌換一瓶鮮奶或豆漿，提前為孩子的成長補足關鍵營養。

教育局也提醒家長，學校於1月24日放寒假，接續春節假期，並於2月23日開學，但「鮮奶週報」不因放假而中斷。寒假與春節期間，家長仍可持數位卡證，帶著孩子到合作通路兌領鮮奶或豆漿

▲▼北市鮮奶週報擴大對象。（圖／市府提供）

▲北市鮮奶週報擴大對象。（圖／市府提供）


》泰國出入境旅客服務費調漲

泰國民航局（CAAT）宣布自2月1日起將針對所有在泰國出入境的旅客調漲旅客服務費，從原本的每人每趟15泰銖調升到25泰銖，漲幅達66.7%，而這也是該費用自2015年以來首次調整。此外，由泰國機場大眾有限公司（AOT）收取的國際旅客出境服務費已在2025年從730泰銖調漲至830泰銖。【更多詳情】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Fed利率不變！美股漲跌互見　台積電ADR漲近4美元
重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「加熱菸200支免稅」有雷！2月新制懶人包　高鐵增台南直達車

最新預測！　還有強冷空氣

估跌破10℃　下波挑戰冷氣團

今晨7.6℃！　「鋒面轉雨」時間曝

曾患子宮頸癌！77歲鳥來嬤現身尾牙曝現況　喊話要向天再借50年

北市府春節前突襲　「頂好名店城」出包遭重罰12萬

頂大替代役男遭4車輾斃　師致哀：最有熱情的學生

陳菊請假逾400天請辭　批踢踢熱議「坐實監察院1事」：可以廢了

桃園捷運綠線邁入新里程　持續朝北段7站優先通車全力推進

快訊／3縣市低溫特報！輻射冷卻發威「急凍跌破10℃」

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

「加熱菸200支免稅」有雷！2月新制懶人包　高鐵增台南直達車

最新預測！　還有強冷空氣

估跌破10℃　下波挑戰冷氣團

今晨7.6℃！　「鋒面轉雨」時間曝

曾患子宮頸癌！77歲鳥來嬤現身尾牙曝現況　喊話要向天再借50年

北市府春節前突襲　「頂好名店城」出包遭重罰12萬

頂大替代役男遭4車輾斃　師致哀：最有熱情的學生

陳菊請假逾400天請辭　批踢踢熱議「坐實監察院1事」：可以廢了

桃園捷運綠線邁入新里程　持續朝北段7站優先通車全力推進

快訊／3縣市低溫特報！輻射冷卻發威「急凍跌破10℃」

6個小地方看出約會對象「真正人格」　女生都該學

川普金句「美元就貶爆」　匯市大地震

印度「立百病毒」致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

美軍艦「增至10艘」重演逮捕馬杜洛？　川普警告伊朗：時間不多了

民眾黨春聯藏「雙蛋黃」　柯文哲、黃國昌關係玄妙

WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

黃仁勳拋「五層蛋糕論」駁AI泡沫　點名2職業年薪6位數

球迷逆向超車「1詭動作」對撞卡車7死！　撞成廢鐵拋飛影片曝

司機疑怕「吐在車上」丟包學霸男　Cheap轟冷血：守法也會死？

「加熱菸200支免稅」有雷！2月新制懶人包　高鐵增台南直達車

【11樓建材砸落瞬間】廂型車秒變鐵餅　彰化居民嚇壞：以為炸彈爆炸

生活熱門新聞

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

即／陳菊請假超過1年請辭獲准　高醫曝最新近況

安芝儇OL套裝「100公分逆天美腿」全看光

知名港點翻出蟑螂屍！店員：要甜湯漱口？

台灣銀行示警：未提供白銀存摺業務

陳菊請辭　批踢踢熱議：坐實監察院1事

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

國產車大廠千金公開IG帳號！名媛生活火辣照曝

好市多上架麻布購物袋　一票驚：比日本便宜

頂大替代役男遭輾斃　師：最有熱情的學生

高中聚會！有錢同學「過年計畫」震驚小資女：巨大落差

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

北市府突襲　「頂好名店城」遭重罰12萬

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

更多熱門

相關新聞

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，前交通部長賀陳旦明(29日)將與公民團體召開聯合記者會，質疑鐵道局踐踏軌道專業，刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵，並向行政機關下辯論戰帖。交通部長陳世凱今表示，賀陳旦部長曾任交長，交通部數據有沒有過度美化他應清楚，他在部長任內數據有被美化過嗎？應該不會。

高鐵新世代列車N700ST新家上梁　未來尖峰運能目標增5成

高鐵新世代列車N700ST新家上梁　未來尖峰運能目標增5成

買高鐵對號座！鈴聲狂響「卻上不了車」　釣出超衰苦主

買高鐵對號座！鈴聲狂響「卻上不了車」　釣出超衰苦主

高鐵228連假加開80班「1/29開搶」　團體票上限放寬至30張

高鐵228連假加開80班「1/29開搶」　團體票上限放寬至30張

西班牙又出事　列車脫軌1死37傷

西班牙又出事　列車脫軌1死37傷

關鍵字：

2月新制加熱菸高鐵

讀者迴響

熱門新聞

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

將來銀行發布重訊！　總經理張恭賀真除

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　不到1年就走了

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

陳漢典收到紅包了！

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試

黑鷹撞客機空難67死！　駕駛艙模擬畫面曝

即／陳菊請假超過1年請辭獲准　高醫曝最新近況

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

安芝儇OL套裝「100公分逆天美腿」全看光

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面