生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家樂福要改名！網掀命名大戰「1名字被嫌爆」大推：7-11 Pro Max

統一集團宣布將更換台灣家樂福招牌名稱，引發網友熱烈討論，各種新名字提案在社群平台瘋傳。（本刊資料照）

▲登台38年的「家樂福」品牌將消失，各種新名字提案在社群平台瘋傳。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

統一集團正式接手台灣家樂福後，市場最關心的焦點之一，莫過於「家樂福會不會改名」。隨著統一證實將更換招牌名稱，消息一出立刻在社群平台引爆討論，網友紛紛化身命名專家，從認真派、品牌派到諧音梗、KUSO系提案齊發，其中「大統一」意外成為最具爭議的候選名。

家樂福改名會叫什麼？「大統一」支持與反對聲浪交鋒

在網路討論中，不少網友第一時間直覺聯想到統一集團背景，提出將家樂福改名為「大統一」，象徵品牌整合。不過這個名稱立刻引來大量反彈聲浪，有網友直言，「真的叫大統一，應該會被罵到不敢進去消費」，也有人認為名稱過於政治或容易引發負面聯想，反而影響品牌形象。

網友腦洞大開　家樂福3字排列、全聯合體全出籠

除了「大統一」之外，更多網友圍繞「家樂福」三個字發揮創意，提出「大家樂」、「大家福」、「全家福」、「家來福」、「百家樂」等排列組合版本，試圖在保留熟悉感的同時注入新意。

也有網友直接放大招，丟出帶有煙硝味的名稱，包括「統聯」、「大統聯」、「統一全聯」，甚至開玩笑表示「一次整合到位」，讓留言區瞬間歪樓。

7-11派也參戰？7-11 Pro Max、夢市場全被點名

身為統一集團最強品牌的小7，自然也被網友拉進命名戰局。有網友笑稱，不如直接叫「7-11 Pro Max」、「大7」、「大OPEN」，一看就知道是統一出品。

另有較認真派的建議指出，統一旗下已有「夢時代購物中心」、「DREAM PLAZA」等品牌，不妨將家樂福改名為「夢市場（Dream Market）」，延續集團既有的品牌語言。

諧音梗不能輸！UNI變「有恩愛」　網友笑翻

在Threads與PTT上，也有不少網友走諧音與KUSO路線，從統一英文縮寫「UNI」延伸出「有恩愛」，或把既有品牌玩成「unimall油你摸」'「isharing愛雪鈴」等諧音版本，引發大量網友按讚轉發，儼然成為另類命名大賽。

統一集團董事長羅智先回應

面對外界熱議，統一集團董事長羅智先也罕見談及改名難度。他直言，以品牌角度來看，「家樂福」本身已是相當成熟、甚至可說是「天花板等級」的名字，要找到更好的替代方案並不容易。

羅智先也坦言，市場上能使用的字詞多半已被註冊，實際可選擇空間有限。目前內部已初步篩選出數個備選名稱，預計元旦過後啟動內部票選流程，並規劃最快於明年中開始，陸續更換全台家樂福量販店與超市招牌。


01/01 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

夢到蛇＝生男還是生女？ 謝京穎.書偉雙胞胎性別大公開！

