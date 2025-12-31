家樂福要改名！網掀命名大戰「1名字被嫌爆」大推：7-11 Pro Max

▲登台38年的「家樂福」品牌將消失，各種新名字提案在社群平台瘋傳。（鏡週刊資料照）

統一集團正式接手台灣家樂福後，市場最關心的焦點之一，莫過於「家樂福會不會改名」。隨著統一證實將更換招牌名稱，消息一出立刻在社群平台引爆討論，網友紛紛化身命名專家，從認真派、品牌派到諧音梗、KUSO系提案齊發，其中「大統一」意外成為最具爭議的候選名。

家樂福改名會叫什麼？「大統一」支持與反對聲浪交鋒

在網路討論中，不少網友第一時間直覺聯想到統一集團背景，提出將家樂福改名為「大統一」，象徵品牌整合。不過這個名稱立刻引來大量反彈聲浪，有網友直言，「真的叫大統一，應該會被罵到不敢進去消費」，也有人認為名稱過於政治或容易引發負面聯想，反而影響品牌形象。

網友腦洞大開 家樂福3字排列、全聯合體全出籠

除了「大統一」之外，更多網友圍繞「家樂福」三個字發揮創意，提出「大家樂」、「大家福」、「全家福」、「家來福」、「百家樂」等排列組合版本，試圖在保留熟悉感的同時注入新意。

也有網友直接放大招，丟出帶有煙硝味的名稱，包括「統聯」、「大統聯」、「統一全聯」，甚至開玩笑表示「一次整合到位」，讓留言區瞬間歪樓。

7-11派也參戰？7-11 Pro Max、夢市場全被點名

身為統一集團最強品牌的小7，自然也被網友拉進命名戰局。有網友笑稱，不如直接叫「7-11 Pro Max」、「大7」、「大OPEN」，一看就知道是統一出品。

另有較認真派的建議指出，統一旗下已有「夢時代購物中心」、「DREAM PLAZA」等品牌，不妨將家樂福改名為「夢市場（Dream Market）」，延續集團既有的品牌語言。

諧音梗不能輸！UNI變「有恩愛」 網友笑翻

在Threads與PTT上，也有不少網友走諧音與KUSO路線，從統一英文縮寫「UNI」延伸出「有恩愛」，或把既有品牌玩成「unimall油你摸」'「isharing愛雪鈴」等諧音版本，引發大量網友按讚轉發，儼然成為另類命名大賽。

統一集團董事長羅智先回應

面對外界熱議，統一集團董事長羅智先也罕見談及改名難度。他直言，以品牌角度來看，「家樂福」本身已是相當成熟、甚至可說是「天花板等級」的名字，要找到更好的替代方案並不容易。

羅智先也坦言，市場上能使用的字詞多半已被註冊，實際可選擇空間有限。目前內部已初步篩選出數個備選名稱，預計元旦過後啟動內部票選流程，並規劃最快於明年中開始，陸續更換全台家樂福量販店與超市招牌。



