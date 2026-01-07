暗語「水果很甜」！販毒還可賒帳　彰化檳榔攤闆娘重判17年

▲彰化女檳榔攤業者涉嫌販毒遭重判17年。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名檳榔攤業者，涉嫌以檳榔攤做掩護，2度販賣海洛因給2名毒蟲，總計獲利2000元，4000元交易為賒帳，彰化地方法院審理後，認為李女犯罪事證明確，雖她辯稱是「無償提供」，但法官認定其說詞矛盾且不合常理，又曾犯毒品前科，依違反《毒品危害防制條例》判處應執行有期徒刑17年。

依據判決書，李女暱稱「月亮」在彰化縣經營檳榔攤。根據檢警偵查，她分別於111年12月3日及112年1月22日晚間，在檳榔攤內販賣海洛因給施姓與王姓毒蟲。雙方以通訊軟體Line聯繫，並使用「水果很甜」、「昨天帶回來的比之前好」等暗語暗示毒品品質，相約在檳榔攤交易。警方根據通聯紀錄與證人說法，認定李女涉嫌兩次販毒行為。

對話紀錄與證人指證歷歷

法院審理，從雙方的Line對話紀錄：顯示李女以暱稱「月亮」、「李偵」與購毒者王男聯繫，內容包括「見面再說」、「你在之前那個涼亭等我」、「我昨天帶回來的比之前好很多」等，明顯涉及交易約定。施男（已死亡）於警詢中證實，111年12月3日他出資1400元、王男出資600元，合資2000元向李女購買海洛因，112年1月22日則是賒帳4000元。王男於偵查及法庭中亦證稱，兩次交易均屬實，地點均在檳榔攤，並描述交易細節。

無償贈毒不合常理

李女最初在警詢承認有交付毒品，但稱是「無償提供」；後於法庭改口「根本沒有見面」。其前後不一的辯解，遭法官認定為卸責之詞。

法院審理，李女兩次交易均有證人證詞、通聯與對話紀錄佐證，與購毒者非親非故，不可能無償贈送高價毒品，所謂「無償提供」之辯駁不足採信。李女以2000元出售毒品（其中4000元交易為賒帳），已具備營利意圖。

法官認定李女所犯為《毒品危害防制條例》第4條第1項之販賣第一級毒品罪，審酌李女早有毒品前科，明知毒品危害身心，卻仍無視禁令販賣一級毒品，增加毒品流通風險，嚴重危害國民健康與社會秩序。考量其犯後態度不佳、否認犯行，分別就兩次犯行判刑，並合併定應執行刑為17年有期徒刑。犯罪所得2000元宣告沒收。