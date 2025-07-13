　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

▲▼陸廠牌行動電源「飛機上自燃」　緊急宣布回收49萬個。（圖／翻攝微博）

▲羅馬仕行動電源爆燃波及49萬台，近日傳出五大高層捲款跑路馬來西亞。（圖／翻攝微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國知名行動電源品牌「羅馬仕（ROMOSS）」近日深陷召回風暴，自6月傳出產品自燃災情後，便接連爆出退貨無門、消費者排隊退款達18萬筆、工廠全面停工停產等問題。7月7日起公司宣布停產6個月，且只支付最低工資80%的生活費，引發大量員工不滿，如今更傳出5名核心高層早已潛逃海外，至今失聯。

據多家陸媒報導，羅馬仕爆出事故的關鍵在於其所使用的電池來自安普瑞斯（無錫）公司，該廠提供的電池品質遭質疑，導致羅馬仕首當其衝遭召回49萬台問題產品，3C認證也被大量撤銷。內部員工指出，這些問題產品多為數年前開案、老闆深度參與期間開發的機種，當時極度以毛利為導向，即使內部質疑電池品質，仍持續採購使用。

▲▼羅馬仕（ROMOSS）行動電源爆炸頻傳，廠商緊急召回。（圖／翻攝極目新聞）

一名中階主管爆料，羅馬仕五位最核心高層在事故爆發後已悄然失聯，據信已前往馬來西亞，更多次完成法人變更、資產轉移。他指控高層們長期將公司視為「提款機」，在香港購置房產與名車，每年底將公司利潤轉為個人資產，卻未設足夠的風險準備金，「他們每人拿出5000萬人民幣就能解決召回與賠償問題，但一毛不出。」

事實上，創立於2012年的羅馬仕，曾憑藉低價搶市策略，於2013年「雙11」創下單日銷售30萬台、突破2000萬人民幣佳績，連續多年稱霸天貓行動電源類銷售榜，年出貨量曾破5000萬顆，行銷全球80多國。如今盛況不再，公司不僅欠供應商貨款，天貓、淘寶與拼多多旗艦店也已下架，只剩京東仍在營運。

▲▼羅馬仕（ROMOSS）行動電源爆炸頻傳，廠商緊急召回。（圖／翻攝極目新聞）

有羅馬仕員工指出，公司從6月召回開始即調派大批人手支援客服崗位，面對海量用戶投訴與退款需求，但不到數日即收到停工放假通知，目前全公司300餘名員工僅剩3、40人留守，且多數人6月加班費仍未發放，生活陷入困境。外界質疑，羅馬仕恐難熬過這場信任與財務雙重危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／GD搭千萬豪車慶功！「一舉動超圈粉」
快訊／謝淑薇遭逆轉　錯過第10座大滿貫冠軍
通車後最嚴重事故！高雄輕軌熊本熊列車撞爛　工程車闖禁區釀7傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸手機殼「9.9含運費」超濃塑膠味！鉛超標30倍　專家示警

女進店買農藥！老闆見「1細節」苦勸阻憾事　網讚翻：好人掙大錢

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆　客服：只能拍照

寧夏西夏陵列入「世界遺產名錄」　見證近200年西夏王朝

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

陸培育出複製氂牛　體型比一般新生牛犢略大

陸證監會高層利用職權炒股　一人雙開、一人開除黨籍

毒殺室友「清除低劣基因」　陸碩士生一審死刑二審鞠躬道歉

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

【騙貓喝水術】用肉泥漂漂河騙貓喝水　媽媽見得逞笑到嘿估XD

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

陸手機殼「9.9含運費」超濃塑膠味！鉛超標30倍　專家示警

女進店買農藥！老闆見「1細節」苦勸阻憾事　網讚翻：好人掙大錢

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆　客服：只能拍照

寧夏西夏陵列入「世界遺產名錄」　見證近200年西夏王朝

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

陸培育出複製氂牛　體型比一般新生牛犢略大

陸證監會高層利用職權炒股　一人雙開、一人開除黨籍

毒殺室友「清除低劣基因」　陸碩士生一審死刑二審鞠躬道歉

直擊／最帥舞者「權氏兄弟」也來了　千人圍觀金豬餐廳⋯警車到場關切

163braces香港出差出事了！　「地勤緊急救援」驚魂記曝光

直擊／GD搭千萬豪車慶功！「一舉動超圈粉」四方打招呼　走入金豬餐廳

瑀熙收公公1000零用錢「婆婆真實反應曝光」　結局羨煞網：別人的公婆

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

台南火警88歲婦身亡！疑停電點蠟燭釀禍　陳亭妃不捨：全力協助

歷史分水嶺！486先生揭「美特戰部隊駐台內幕」：已納入作戰體系

《大學生》女星結婚6年公開戀愛細節　甜曝「30歲娶妳」真實兌現

通車後最嚴重事故！高雄輕軌熊本熊列車撞爛　工程車闖禁區釀7傷

中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

【騙貓喝水術】用肉泥漂漂河騙貓喝水　媽媽見得逞笑到嘿估XD

大陸熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

穿連身泳衣「游泳大走光」！她半邊掉出尬爆

來都來了！南京紅姐是偽娘「知男而上」　1段脫口秀說明直男心思

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」醫嚇傻

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

南韓Coser敬業搶光鏡頭！慘遭同行檢舉

「紅爺炮友」承認第1人！健身鮮肉求：別傳了

陸38歲偽娘千人斬成「捉姦名冊」

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

帥哥赴紅姐的「紅門宴」！一試成主顧　四季都來報到

毒殺室友「清除低劣基因」　他二審鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

1年3起行動電源自燃　雙鐵乘車指引：放隨身行李

1年3起行動電源自燃　雙鐵乘車指引：放隨身行李

行動電源自燃事件頻傳，國籍航空規定不能託運外，航程中禁止使用，避免放置座位上方行李置物箱，由於台鐵和高鐵近1年來也發生3起行動電源在列車上自燃意外，台鐵和高鐵也公布乘車指引，包括行動電源應放置隨身行李保管。

不只泡麵和水！專家列避難包3寶

不只泡麵和水！專家列避難包3寶

行動電源自燃　陸大廠：停工停產半年

行動電源自燃　陸大廠：停工停產半年

日本搭機新規「行動電源禁放頭頂置物箱」　4國籍航空規定一次看

日本搭機新規「行動電源禁放頭頂置物箱」　4國籍航空規定一次看

日籍航空新規定「行動電源禁放頭頂置物櫃」　7/8起實施

日籍航空新規定「行動電源禁放頭頂置物櫃」　7/8起實施

關鍵字：

羅馬仕召回風暴行動電源高層跑路爆燃事件

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

GD「眼神突看包廂方向」：太陽、大聲都在身邊！　萬人狂喊BIGBANG

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面