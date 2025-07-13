行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

▲羅馬仕行動電源爆燃波及49萬台，近日傳出五大高層捲款跑路馬來西亞。（圖／翻攝微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國知名行動電源品牌「羅馬仕（ROMOSS）」近日深陷召回風暴，自6月傳出產品自燃災情後，便接連爆出退貨無門、消費者排隊退款達18萬筆、工廠全面停工停產等問題。7月7日起公司宣布停產6個月，且只支付最低工資80%的生活費，引發大量員工不滿，如今更傳出5名核心高層早已潛逃海外，至今失聯。

據多家陸媒報導，羅馬仕爆出事故的關鍵在於其所使用的電池來自安普瑞斯（無錫）公司，該廠提供的電池品質遭質疑，導致羅馬仕首當其衝遭召回49萬台問題產品，3C認證也被大量撤銷。內部員工指出，這些問題產品多為數年前開案、老闆深度參與期間開發的機種，當時極度以毛利為導向，即使內部質疑電池品質，仍持續採購使用。

一名中階主管爆料，羅馬仕五位最核心高層在事故爆發後已悄然失聯，據信已前往馬來西亞，更多次完成法人變更、資產轉移。他指控高層們長期將公司視為「提款機」，在香港購置房產與名車，每年底將公司利潤轉為個人資產，卻未設足夠的風險準備金，「他們每人拿出5000萬人民幣就能解決召回與賠償問題，但一毛不出。」

事實上，創立於2012年的羅馬仕，曾憑藉低價搶市策略，於2013年「雙11」創下單日銷售30萬台、突破2000萬人民幣佳績，連續多年稱霸天貓行動電源類銷售榜，年出貨量曾破5000萬顆，行銷全球80多國。如今盛況不再，公司不僅欠供應商貨款，天貓、淘寶與拼多多旗艦店也已下架，只剩京東仍在營運。

有羅馬仕員工指出，公司從6月召回開始即調派大批人手支援客服崗位，面對海量用戶投訴與退款需求，但不到數日即收到停工放假通知，目前全公司300餘名員工僅剩3、40人留守，且多數人6月加班費仍未發放，生活陷入困境。外界質疑，羅馬仕恐難熬過這場信任與財務雙重危機。