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自燃召回後　陸行動電源大廠「業務停擺」

▲▼陸廠牌行動電源「飛機上自燃」　緊急宣布回收49萬個。（圖／翻攝微博）

▲羅馬仕的行動電源在飛機上自燃。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸行動電源大廠「羅馬仕」（ROMOSS）日前緊急宣布召回49萬個有自燃風險的行動電源。最新消息傳出，羅馬仕行動電源的3C認證已被官方強制暫停，導致相關產品全線下架，公司的行動電源業務已經停擺，團隊轉為全力處理大規模的召回。

根據《藍鯨科技》報導，羅馬仕位於深圳南山萬科雲城的總部目前一片冷清，一名員工透露，公司雖然只召回部分產品，但實際上整個行動電源的業務已經暫停。

該名員工提到，目前，業務團隊正全力應對大規模的產品召回，無暇顧及客戶接待，儘管其他業務線仍在運轉，但對於行動電源何時能恢復出貨，該員工坦言，「只有召回結束才可能重啟，目前尚無明確時間表。」

▼羅馬仕陷入風暴，總部一片冷清。（圖／翻攝藍鯨科技）

▲▼自燃召回後　陸行動電源大廠「業務停擺」。（圖／翻攝藍鯨科技）

事實上，羅馬仕的國家強制性產品認證（3C認證）在召回消息宣布之後就已經被官方強制暫停，導致所有相關產品被各大電商平台全線下架。估計將影響公司每月營收達1億至2億元人民幣。

報導還提到，深圳市市場監督管理局工作人員也造訪了羅馬仕總部，與相關管理人員進行詢問。

羅馬仕16日發出公告，宣布即日起回收2023年6月5日至2024年7月31日期間製造的部分行動電源，涉及3個型號：PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152，共計49.1745萬台。

安克（ANKER）也在21日發出公告，召回A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689及A1257等型號部分批次行動電源，數量達71萬2964顆。

▼監管部門已經派人上門詢問。（圖／翻攝藍鯨科技）

▲▼自燃召回後　陸行動電源大廠「業務停擺」。（圖／翻攝藍鯨科技）

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