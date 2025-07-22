行動電源自燃！羅馬仕員工：數月沒見到老闆　抽屜內A4紙全被收走

▲羅馬仕總部空空蕩蕩。（圖／翻攝藍鯨科技）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸行動電源大廠羅馬仕在自燃召回事件後已停工停產，雖然公司發出聲明強調主要成員都還在工作，會保障好客戶權益，但卻有員工透露，已好幾個月沒見到老闆，公司還反常將所有同事的筆記型電腦、抽屜裡的A4紙都收走，管理層疑似跑路，整間公司陷入「休克」。

根據《知危》報導，早在 7 月 6 日凌晨一點，羅馬仕就在內部群組發出停工停產通知，員工在第2天不同時間段可以去公司取回一些個人物品，其餘時間門禁均被凍結，隨後群內開啓全員禁言。

事發之前，羅馬仕的年營業額達到 17、18 億元人民幣，擁有 500 多名正職員工，但現在僅剩 20 多人還在工作。

產品研發與設計組的員工李慕海（化名）透露，7月4日下了班，半夜3點，公司就把所有同事的筆記型電腦收走了，還有抽屜的 A4 紙，不管裡面是什麼內容。

▼羅馬仕緊急召回的其中一款行動電源。（圖／翻攝微博）



李慕海說，現在沒法工作了，不管是公司網路硬碟還是日常工作中要對接的文件，都只能靠公司網路以及公司筆記型電腦，而且也聯繫不上公司高層。

李慕海認為，3月杭州飛香港的航班上，公司的行動電源自燃後，他就預料到公司會經歷一些困難，但沒想到會這麼難，「那個航班出事之後，我們可能感覺到羅馬是會面臨一些公關危機，甚至於說是一些訴訟的危機，因為畢竟你的充電寶在航班上面著火了，導致航班延誤了，你至少要面臨當事人、整個航班的乘客、航司，甚至於機場的一些起訴。但那時候我們想的還是就停留在訴訟層面，賠償之後就結束了。」

羅馬仕某產品經理郭啓年表示，從3月份出事之後，他就沒見過老闆了，包括管事的雷燦伙以及創始人雷桂斌。

郭啓年說，羅馬仕算是個家族企業，管理層主要是雷家四兄弟，管理上採用輪值制度，最近兩年主要是老四雷燦伙在主管。

▼羅馬仕的行動電源在飛機上自燃。（圖／翻攝微博）



郭啓年透露，對於產品部來說，出事前有段時間見老闆其實相當頻繁，周例會固定一周會見一次以上，「老四的管理風格就是喜歡抓細節，他其實很喜歡參與業務管理，產品的管理，尤其是對我們產品管理，他會直接參與到一個產品，你怎麼設計、怎麼定義、怎麼定價，之前他都會過問。」

郭啓年繼續說，「三月份之前，你產品的一些有項目已經立項了，有什麼進度要跟他彙報，沒有立項了，你還在構思的，你要跟他對齊構思。」

郭啓年說，現在回想起來，可能老闆們早就想好要跑了，清明節之後（ 4 月初 ）那四兄弟就紛紛退出了公司釘釘群里的組織架構，最近同事們查公司法人變更才發現，在短短三個月內，公司就換了三次法人。

羅馬仕產品部沈未辰（ 化名 ）說，公司目前還有不少於 5000 萬成本價貨值的成品，都印有 LOGO 的，也不知道之後要怎麼處理。

沈未辰提到，公司的行動電源是倒了，但不代表說其他業務不能繼續進行的，也不代表說應該因為行動電源而解散其他業務，「你充電頭、充電線照樣可以賣呀！但它確實這麼幹了。」