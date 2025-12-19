從一條虱目魚出發　台南土城國小勇奪環境部惜食教案全國獎

▲台南市土城國小以虱目魚為主題設計惜食教案，榮獲環境部首席廚師徵選活動全國獎項。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



環境部日前舉辦「第三屆首席廚師徵選活動」，台南市土城國小以創意教案《魚樂食光－探索全魚的美味》從全國眾多參賽學校中脫穎而出，榮獲「惜食創意教案組－珍稀食客教案賞」，展現台南在地食農教育與永續飲食推動成果。



該教案由校長李貞慧、學務主任林慧清與教師林育正共同策劃，以台南代表性食材「虱目魚」為主軸，帶領學生從參訪魚塭、課堂探索到實作烹飪，實踐「吃全魚、吃在地、愛地球」的惜食理念，讓孩子從日常飲食中理解珍惜食材與環境永續的重要性。



市長黃偉哲表示，飲食與生活密不可分，良好的飲食習慣不僅有助健康，也能降低環境負擔。市府近年配合防疫政策推動學校午餐廚餘減量，透過精進菜色品質、選用在地食材及深化惜食教育，兼顧公共衛生與永續發展。土城國小以虱目魚為題勇奪全國獎項，正是台南結合在地文化與環境教育的具體成果。



教育局長鄭新輝指出，「惜食」不是口號，而是與永續發展息息相關的生活實踐。教育局鼓勵學校由營養師與廚師共同規劃菜單，降低高剩食率食材的使用，並透過供餐量即時調整機制，減少午餐剩食與廚餘。土城國小將惜食概念融入課程，讓學生在體驗中學習，成效具示範意義。



李貞慧校長表示，學校長期推動在地食魚教育，透過探索、遊戲與實作等多元學習方式，讓學生認識虱目魚的全魚價值，將環境教育、生命教育與惜食文化自然融入課程。林慧清主任補充，學生多成長於漁村環境，從小熟悉吃魚文化，課程設計以「全魚利用、珍惜食材」為核心，讓孩子理解每一道料理背後的故事。林育正老師也分享，看到學生在學習與分享中體會惜食意義，更加堅定推動相關教育的信念。



教育局強調，剩食問題多源自飲食與消費習慣，市府將持續透過廚餘減量政策與惜食教育，從食材源頭、菜單設計到供應量調整，全方位培養學生珍惜食物、不浪費的生活態度，讓永續精神從校園扎根。