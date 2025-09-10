「立百病毒」擬列法定傳染病　傳染途徑、症狀一次看

▲民眾感染立百病毒後，有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀，嚴重個案可導致腦炎及抽搐。（示意圖／CTWANT資料照）

圖、文／CTWANT

南韓疾病管理聽最近將「立百病毒感染症」列為法定第一級傳染病。我國衛福部疾管署長羅一鈞9日表示，立百病毒的國際疫情趨勢及流行病學近年並沒有明顯的改變，但當疾管署觀察到國際疫情趨勢有明顯變化時，也不排除把立百病毒列為法定傳染病。《CTWANT》整理疾管署資料，帶讀者認識何謂立百病毒。

羅一鈞9日出席「衛生福利部疾病管制署卸任、新任署長交接暨宣誓典禮」，並在會前接受媒體聯訪時表示，疾管署對立百病毒算是熟知，整體而言，國際上的疫情跟流行病學近年並沒有明顯的改變，還是集中在印度和孟加拉等東南亞國家一帶，也有零星病例可能出現在馬來西亞。

羅一鈞推估，南韓跟東南亞國度的交流較為密切與頻繁，才預先將立百病毒歸類為法定傳染病，而台灣很早以前就有一套方式，讓臨床醫師可為患者進行檢驗與通報。他也表示，疾管署會持續提供有關立百病毒的通報和檢驗的服務，讓臨床醫師可為患者診斷、檢驗與通報，如果觀察到國際疫情趨勢有明顯變化時，也不排除將立百病毒列為我國法定傳染病。

▲衛福部疾管署長羅一鈞9日出席衛生福利部疾病管制署卸任、新任署長交接暨宣誓典禮。

一、致病原、流行病學與傳染方式

立百病毒（NipahVirus, NiV）過去稱equine morbillivirus，為副黏液病毒（Paramyxoviridae）科，Henipavirus屬，自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成多種動物感染（中間宿主），例如豬、馬、羊、狗、貓等動物，並傳染給人類。不過立百病毒曾於1999年在馬來西亞及新加坡造成疫情，且2001年起在孟加拉陸續有疫情通報，但該病毒與1999年造成馬來西亞疫情的病毒為不同株，此外，印度也陸續出現疫情，台灣目前無該疾病的通報個案。

立百病毒可藉由蝙蝠及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物的口鼻分泌物或其組織所感染。民眾食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等，也可能導致感染。此外，立百病毒為有限的人與人之間的傳播，孟加拉與印度疫情均發現，立百病毒可經由接觸患者分泌物及排泄物等引起人傳人的案例。

二、臨床症狀

立百病毒感染症初期的症狀與流感類似，有些無症狀，有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀，嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24至48小時進展至昏迷，患者康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變。

三、預防方法

民眾避免接觸果蝠或流行地區豬隻，及其他有可能感染的動物，且避免食用流行地區可能受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等，並養成良好的衛生習慣，如勤洗手（尤其是接觸動物後）及食用清洗乾淨之水果，當接觸動物時應採取適當防護措施，例如戴手套、口罩及工作服等，尤其是處理生病的動物或其身體組織時，在接觸後使用肥皂洗手或其他暴露部位。

另一方面，民眾也應落實執行院內感染管制措施，避免接觸到立百病毒感染者的血、體液，例如：唾液、腦脊髓液等或排泄物等，照顧或探望病人後應以肥皂或70%至75%酒精洗手液清潔消毒手部。

