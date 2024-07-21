致死率75%！印度14歲少年感染立百病毒　當局下令戴口罩

▲印度喀拉拉邦證實，當地14歲少年感染立百病毒（Nipah）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度喀拉拉邦20日證實，當地一名14歲少年感染立百病毒（Nipah），正在醫院使用呼吸器接受治療，相關預防措施已經啟動，要求當地民眾戴上口罩，避免到醫院探病。依據世衛官網介紹，立百病毒致死率介於40%至75%之間，目前尚無針對立百病毒的疫苗可用。

PTI、印度教徒報等報導，浦納國家病毒學研究所已確認少年感染的是立百病毒，已展開接觸者追蹤作業，數名高風險接觸者接受隔離，這些人的採檢樣本已被送往檢測。

喀拉拉邦衛生部長喬治（Veena George）透露，現已啟動相關預防措施，要求喀拉拉邦Pandikkad地區與附近多間醫院的民眾在公共場合要戴上口罩，避免到醫院探病。喀拉拉邦過去曾4次發生過立百病毒疫情，分別在2018年、2019年、2021年與2023年。

世界衛生組織（WHO）網站介紹，立百病毒是人畜共患病毒（指的是可從動物傳給人類的病毒），也能透過被汙染食物傳給人類，或是直接人傳人，病例死亡率落在40%至75%之間。確診者起初可能出現發燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐等症狀，隨後出現頭暈、嗜睡、意識混亂等，也可能有非典型肺炎和嚴重呼吸系統問題，嚴重個案會發生腦炎和癲癇，在24至48小時內陷入昏迷。潛伏期一般介於4至14天之間，但也有潛伏期超過45天的案例。

▼ 喀拉拉邦過去也曾有人感染立百病毒。（圖／路透）