確診1天心臟驟停亡！印度少年感染致命立百病毒　症狀曝光

▲印度喀拉拉邦證實14歲少年感染立百病毒（Nipah）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度喀拉拉邦一名14歲少年20日被證實感染立百病毒（Nipah），沒想到才隔短短1天，他21日上午心臟驟停搶救無效過世。當局正採取應對防疫措施，設立隔離病房，已知主要接觸者有214人，其中60人被列為高風險。

BBC、NDTV等報導，這名14歲少年來自馬拉普蘭縣（Malappuram）的Pandikkad，10日出現發燒、疲勞等症狀後就醫，事後證實感染立百病毒，他的3名親屬正在醫院接受觀察，其中一人住進加護病房。相關接觸者已接受檢測與隔離，當局要求當地民眾採取預防措施，例如在公共場合戴上口罩、避免前往醫院探病。

Aster MIMS醫院重症照護醫學主任庫馬（Anoop Kumar）指出，現階段爆發立百疫情的可能性小，會在未來7至10天持續監測情況。疫情應對小組現已成立，已被派往喀拉拉邦支援調查。

另據Business Standard消息，喀拉拉邦也有一名68歲男子出現立百病毒感染症狀，病情嚴重，已被送往科澤科德醫學院（Kozhikode Medical College），外傳與14歲少年個案無關。

這是喀拉拉邦第5次出現立百病毒感染個案，除了這次，2018年、2019年、2021年與2023年也曾出現確診病例。

▲喀拉拉邦過去也曾有人感染立百病毒。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）網站介紹，立百病毒是人畜共患病毒（指的是可從動物傳給人類的病毒），也能透過被汙染食物傳給人類，或是直接人傳人，病例死亡率落在40%至75%之間。

確診者起初可能出現發燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐等症狀，隨後出現頭暈、嗜睡、意識混亂等，也可能有非典型肺炎和嚴重呼吸系統問題，嚴重個案會發生腦炎和癲癇，在24至48小時內陷入昏迷。潛伏期一般介於4至14天之間，但也有潛伏期超過45天的案例。