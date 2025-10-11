跳上垃圾車動手打人「狂譙清潔隊員五字經」　男賠10萬換緩刑

▲桃園市潘姓男子去年7月間在蘆竹區因不滿清潔隊員態度，憤而跳上清潔車毆打隊員，還辱罵五字經，桃檢依妨害公務罪嫌起訴。（資料照／市府環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子去年7月間某日傍晚，因為不滿清潔隊員態度，憤而跳上清潔車，在眾目睽睽下徒手毆打隊員還辱罵五字經，清潔隊員立即通報蘆竹警方到場處理，警方蒐證後依妨害公務罪嫌送桃園地檢署偵辦；桃園地院審理時，被告潘男坦承犯行，法官審酌被告坦承認錯，並於調解時與告訴人達成調解，同意賠償10萬元，並獲得告訴人員原諒，法官審結依妨害公務執行罪，判處有期徒刑2月，緩刑2年，本案仍可上訴。

檢警調查，34歲的潘姓男子於去年7月11日下午5時許，在蘆竹區某處路段見清潔車沿街收取垃圾時，明知洪姓清潔隊員為執行職務之桃園市環管處清潔隊員，卻因細故心生不滿，突然爬上資源回收車之車斗，並徒手攻擊洪姓清潔隊員，還以五字經辱罵等語，洪姓隊員遭羞辱與毆打後，立即通報警方到場處理，警方當場依現行犯將潘拘捕送辦；桃園地檢署複訊後依妨害公務罪嫌起訴。

桃園地院審理時，潘坦承犯行不諱，法官審酌，潘於審理期間已與清潔隊員達成調解，同意認錯並賠償10萬元，以分期方式償還，目前依約履行中，告訴人同意給予被告機會，給予被告緩刑沒有意見等情，一時失慮，致罹刑章，惟犯後已坦承犯行，已知所悔悟，法官認為被告經此偵審程序及科刑教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，宣告之刑以暫不執行為適當。審結依妨害公務執行罪，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，緩刑2年，本案仍可上訴。