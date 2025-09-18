機車雙載自摔2女受傷「險摔進溝裡」　目擊者怒：路才鋪好又破洞

▲桃園市蘆竹區南竹路四段137巷口處昨天上午出現機車雙載自摔事故，目擊者質疑，這條路才剛鋪好沒兩天又出現坑洞害騎士摔倒。（圖／蘆竹警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南竹路四段137巷口處昨（17）日上午，一輛機車雙載行經該處時不慎自摔，導致女騎士與女乘客雙雙摔落路旁1公尺土堆，險些跌入大水溝，蘆竹警方會同消防救護人員將2女送醫治療。有目擊者指稱，該路段數日前才重鋪，經車輛輾壓後再度出現坑洞，工程品質堪慮；市府養工處表示，昨天下午1時許接獲路面掏空通報立即通知自來水公司進場修復，於傍晚完成修復，養工處已主動聯絡受傷民眾慰問，並協助處理後續事宜。

▲桃園市蘆竹區南竹路四段137巷口處昨天上午出現機車雙載自摔事故，目擊者指稱，重鋪後道路出現坑洞是導致騎士摔倒主因。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方指出，昨天上午11時許接獲民眾報案，蘆竹南竹路四段137巷口有交通事故，員警到場發現係66歲婦人與27歲女乘客機車雙載自摔事故，機車由大竹往南崁方向行駛，於案發現場發生自摔，因受傷2人仍未到案製作筆錄，事故原因仍在調查釐清。

桃園市消防局到場救護時指稱，騎士與乘客共乘機車摔落道路旁落差約1米高雜草土堆，66歲女騎士胸口與左肩紅腫疼痛及左腳擦傷、27歲女乘客左手擦傷，2傷者意識皆清醒，已由大竹救護車送往桃園敏盛醫院治療。

據指出，現場有目擊者透露，該路段幾天前才因道路坑洞重新鋪設柏油，未料沒幾天再度出現坑洞，還導致機車騎士輾過此坑洞才失控撞到路旁土堆，其他車輛輾過也可能再度受傷，此項道路修護工程品質實在堪慮。

▲桃園市蘆竹區南竹路四段137巷口處昨天上午出現機車雙載自摔事故，市府養工處指稱，此路段12日清晨才完成修復。（圖／市府養工處提供）

市府養工處則回應，有關南竹路4段137巷道路掏空案，因南竹路4段道路鋪面老舊破損，養工處於9月11日夜間進場進行面柏油層刨鋪更新作業，並於9月12日清晨完工開放通車，施工當日並無異狀。

此外，養工處昨天下午13時8分許接獲路面掏空通報，隨即通知自來水公司，自來水公司隨即於下午1時56分進場修護，並於下午5時34分修復完成。經查本案發生原因，原係自來水管線漏水造成路面掏空，雖與養工處工程無關，但養工處已主動聯絡受傷民眾進行慰問，並協助後續處理事宜。